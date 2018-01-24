Верховный суд сократил осужденному имаму срок наказания

Сегодня судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ рассмотрела жалобу на приговор имаму Физули Исмаилову, осужденному к 8,5 годам колонии за содействие терроризму.

Этот срок заключения он отбывает по приговору Московского окружного военного суда, который был вынесен на выездном заседании в Белгороде. С учетом предыдущего приговора окончательное наказание Исмаилову было назначено в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В мае 2016 года он был осужден и приговорен к трем годам колонии за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.

Осужденный просил о смягчении приговора, свою вину в полном объеме он не признал. Судьи Верховного суда, тщательно рассмотрев дело, признали его виновным в содействии терроризму. Срок ему все же сократили - на два месяца.