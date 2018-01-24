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Рубрика: В мире

Видео: В Германии обнаружили нетронутую часть Берлинской стены

Текст: Юрий Когалов

В Германии обнаружили 80-метровый участок Берлинской стены, сохранившийся в нетронутом виде. Как сообщают местные СМИ, удивительную находку историк-краевед Кристиан Борман сделал в лесополосе между городскими районами Шенхольц и Райниккендорф в столичном округе Панков. На стене присутствуют остатки колючей проволоки и сигнальных проводов охранной системы.

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По признанию Бормана, стену он обнаружил еще в 1999 году, однако никому не раскрывал ее местоположение. "На мой взгляд, это здание выдающейся культурной значимости и, следовательно, особой исторической ценности", - отметил историк. По его словам, эта часть заграждения была построена одной из первых и теперь является "последним оставшимся фрагментом оригинальной стены". В связи с этим он призывает власти страны взять объект под защиту государства.

Берлинская стена длиной была построена в 1961 году и разделяла Восточный и Западный Берлин почти 30 лет. Ее длина составляла 155 километров, 43 из них проходили непосредственно через Берлин. В 1990 году стена была окончательно разрушена. Лишь малые ее части сохранились в память об исторических событиях того времени.

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