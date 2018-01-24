Вильфанд рассказал о скором наступлении оттепели

В ближайшие дни температура повысится до 0 градусов, сообщил "Российской газете" директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ближайшие две ночи стали в Москве самыми холодными с начала зимы. В черте города по ночам было до -18 градусов, по области мороз достигал -21 градус.

С четверга температура в столице пойдет вверх. Днем станет на пару градусов теплее. К пятнице на пять-семь градусов. Максимальная температура будет уже не ниже четырех градусов мороза. В воскресенье температура преодолеет нулевую отметку, в Москве ожидается оттепель.

Столица переживает сейчас небольшой участок холода между двумя теплыми переводами, отметили в Гидрометцентре.

Потепление в ряде регионов центральной части страны будет сопровождаться обильными снегопадами, к примеру, в Черноземье.