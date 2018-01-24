Vivo презентовала первый смартфон с датчиком отпечатков на дисплее

Китайский производитель смартфонов Vivo представил свой революционный смартфон X20 Plus со сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей. Это первый подобный гаджет в мире.

Презентация прошла на выставке CES 2018.

На китайском портале TENAA опубликованы основные характеристики нового смартфона. Он имеет 6,43-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2160х1080, работает на чипе Snapdragon 660, имеет 4 гигабайта оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти.

Двойная основная камера получила разрешение 12 и 5 мегапикселей, фронтальная - 12 мегапикселей. Емкость аккумулятора составляет 3800 мАч.

Смартфон работает на Android 7.1.1.

Предположительно, Vivo X20 Plus будет стоить 3998 юаней (чуть больше 32 тысяч рублей).