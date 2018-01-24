Владелец бывшего клуба Шалимова арестован итальянской полицией

Итальянская полиция арестовала владельца футбольного клуба "Фоджа" Феделе Саннеллу. Он обвиняется в отмывании денег. Речь идет о сумме примерно в 400 тысяч евро.

По данным следствия, средства, который Саннелла получал незаконным путем, он направлял на содержание футбольной команды, в том числе зарплаты персоналу. После проведения обысков, в том числе в офисе ФК, бизнесмен был арестован.

Как напоминает РИА Новости, в декабре по аналогичному обвинению полиция задержала вице-президента "Фоджи" Руджеро Массимо Курчи, который якобы отмыл почти 2 миллиона евро.

"Фоджа" в настоящий момент выступает во втором по силе дивизионе итальянского футбольного чемпионата и идет в числе аутсайдеров. В России эту команду знают по выступлениям в ее составе в 1990-е годы игроков национальной сборной Игоря Шалимова и Игоря Колыванова.