ЦБ отозвал лицензию у банка "Стар Альянс"

За неоднократные нарушения законодательства приостановлена деятельность московского банка "Стар Альянс" и назначена временная администрация. Сообщение об этом опубликовал Банк России на своем официальном сайте.

Регулятор установил неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. "Кроме того, в ходе надзора установлены факты проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России", - отмечается в сообщении.

При этом руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

Напомним, что по состоянию на 1 января 2018 года по величине активов "Стар Альянс" занимал 536 место в банковской системе России. При этом кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.