Цена Brent пробила отметку в 71 доллар за баррель впервые с декабря 2014 года

"Черное золото" продолжает дорожать на мировых рынках. Об этом свидетельствуют данные сегодняшних биржевых торгов.

На Интерконтинентальной бирже ICE Futures цена мартовских контрактов на поставку североморской нефти сорта Brent достигла показателей начала декабря 2014 года, достигнув отметки в 71,01 доллара за баррель. Более чем на 2,6 процента увеличилась стоимость мартовских фьючерсов на поставку нефть сорта WTI - до 66,23 доллара за бочку.

Напомним, что накануне, выступая на одной из сессий Всемирного экономического форума в Давосе глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил о том, что новые вызовы в энергетической отрасли связаны с наличием цен, которые значительно ниже, чем еще три года назад. "И вряд ли к этим ценам, все понимают, вернутся цены на углеводороды", - пояснил он.