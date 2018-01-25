Центробанк выступил против обмена криптовалют на рубли

Банк России выступает против разрешения обмена криптовалют на рубли. Такие операции, как пояснили в ЦБ, даже при идентификации конечного владельца создают возможность легализации сомнительных транзакций. Допустимым регулятор считает обмен на рубли, валюту или иное имущество только токенов, выпускаемых в рамках российских ICO.

"Операции с криптовалютами несут в себе риски отмывания, поскольку даже при идентификации конечного участника невозможно проследить и идентифицировать всю цепочку создания и обращения криптовалюты до ее выхода на площадку обмена", - цитирует пресс-службу Центробанка РИА Новости.

Как пояснили в ЦБ, разрешение обменных операций с криптовалютами даст конечному бенефициару возможность легализовать в том числе сомнительные транзакции, проведенные ранее. В результате будут создаваться значительные риски для стабильности финансовой системы.

ICO является процедурой первичного размещения токенов, своего рода электронных жетонов, удостоверяющих владение определенным активом. В отличие от криптовалют, токены могут быть эмитированы централизованно, под контролем конкретной организации.

В четверг Минфин опубликовал законопроект "О цифровых финансовых активах", который устанавливает статус криптовалют как имущества в электронной форме и особый порядок совершения сделок с ними на территории России. Расчеты в криптовалютах в России не предполагаются. Как пояснили в Минфине, вопрос об обмене криптовалют остается дискуссионным.

В Центробанке подтвердили, что в целом согласованы все положения законопроекта о цифровых финансовых активах, но по вопросу о возможности обмена криптовалют на рубли или иностранную валюту единого мнения нет.

