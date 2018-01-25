Госдума разрабатывает важный и долгожданный законопроект об "охранном ордере" - это один из главных способов защиты женщины от домашнего насилия. Об этом рассказала одна из авторов инициативы заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Эксперты уверены: Многие женщины боятся даже рассказывать об ужасных отношениях в семье только потому, что нет механизмов воздействия на домашнего тирана и насильника. Фото: depositphotos.com

Около 10 тысяч женщин и пятеро детей пострадали в 2016 году в результате семейных конфликтов, по официальной статистике МВД. Одной из самых жутких семейных драм прошлого года стала история, случившаяся в подмосковном Серпухове: 26-летний супруг привез жену в лес и отрубил ей кисти рук.

Как и почему такое преступное варварство стало возможным в современном обществе? Поможет ли российским женщинам "охранный ордер"? Как он работает? Что делать, чтобы защитить себя от домашнего тирана? "РГ" рассказывает участник рабочей группы законопроекта адвокат Людмила Айвар.

- "Охранный ордер" это, по сути, решение суда, запрещающее обидчику приближаться к жертве, находиться с ней в одном помещении, звонить ей, приходить в квартиру, забирать детей и т.д., - рассказывает адвокат. - Этот механизм защиты существует во многих странах. Работает он по принципу: не важно, есть ли у обидчика какие-то проблемы или другое жилье, важно, чтобы жертва была в безопасности.

- Не важно, куда он пойдет, - поясняет Людмила. - Если он позволил себе распустить руки, то нечего ему теперь жаловаться: мол, я несчастный и мне некуда пойти. Ты сам заслужил то, что тебе ограничили возможность пользоваться твоим конституционным правом на жилище, совершив противоправные действия. Живи мирно со своей семьей, не придется ночевать на улице.

По словам юриста, механизм действия "охранного ордера" пока еще не отрегулирован.

Планируется, что процедура получения "ордера" будет происходить так: жертва приходит в суд и - без судебного разбирательства - суд только в крайних случаях выносит предварительное решение, запрещая дебоширу приближаться к женщине на расстояние ближе чем, например, 100 метров, звонить ей по телефону, писать письма по электронной почте, сообщения в соцсетях до момента рассмотрения основного дела, когда либо будет вынесено окончательное решение о выдаче "охранного ордера", либо заявителю будет отказано.

"Охранный ордер" может запретить дебоширу писать жене смс и сообщения в соцсетях

На вопрос, что будет, если муж-скандалист нарушит эти предписания, адвокат ссылается на известный зарубежный опыт: за это, как правило, предусмотрены очень высокие штрафы и тюремный срок. "Но важна не жестокость наказания, а неотвратимость его исполнения", - подчеркивает Людмила Айвар. "Не важно, будет это 10 лет колонии или 15 суток, важно, чтобы было невозможно уклониться от наказания. Некоторым тиранам хватит и пяти суток в изоляторе, чтобы навсегда умерить свой пыл".

Хорошо бы заковать его в цепи, сгоряча подумают сейчас многие обиженные женщины. Но будет ли муж-дебошир ходить с браслетом на ноге - пока неизвестно. Вопросов к проекту остается немало: кто и как будет отслеживать исполнение решения? Будут ли созданы специальные службы, которые следили бы за исполнением? А если он, не приближаясь, пообещает убить? Тем более, что фраза "Я тебя убью", часто говоримая и в шутку, стала "крылатым выражением" в наших семьях.

"В "охранном ордере" прописывается, что обидчик не имеет права угрожать, - говорит адвокат. - Если он сказал, что убьет, и это зафиксировано, то будет решаться вопрос, не лучше ли его пока посадить в тюрьму, чтобы защитить жертву". Людмила Айвар убеждена, идея "охранного ордера" - замечательная. Но процедура принятия нового закона, по ее мнению, может занять слишком много времени. "У нас была большая полемика на тему, писать новый закон или взять за основу тот, который был написан лет пятнадцать назад и прошел первое чтение. Однако за это время он сильно устарел и, на мой взгляд, уже не рабочий. Впрочем, было бы желание, и новый закон можно принять за короткие сроки", - убеждена Людмила.

"У нас была большая полемика, писать новый закон или взять за основу тот, который был написан лет 15пятнадцать назад и прошел первое чтение. Однако он за 15 лет сильно устарел,на и, на мой взгляд. , уже не рабочий. Впрочем, было бы желание, и новый закон можно принять за короткие сроки".

Закон о защите от домашнего тирана очень нужен нашим женщинам. По наблюдениям адвоката, многие боятся рассказать о происходящем в семьях даже маме или подруге, потому что механизмов воздействия на насильника нет. "От рук мужей, любовников, сожителей и бойфрендов в последние годы погибают около 14 тысяч женщин в год, а бесплатных кризисных центров, где женщину могут проконсультировать или приютить с ребенком на необходимый срок, катастрофически мало", - уточняет Людмила Айвар.

"А раз идти некуда, женщины часто вынуждены терпеть невыносимую ситуацию: кормить детей ей нечем, работы нормальной нет, жить негде - и вот она снова вся в синяках.

Для многих женщин хамское поведение мужей считается допустимым: ну поругались, ну наорали друг на друга матом... Мне кажется, что несчастная Маргарита из Серпухова, которой муж отрубил руки, даже и не предполагала, что может быть такой исход. Поэтому ей и сложно было своевременно защититься. Да и не умеет она, бедняга. Навыков по самообороне, как у многих наших женщин, у нее, наверное, не было".

Семейные драмы - очень сложная тема, здесь все очень индивидуально. "Для начала нужно хотя бы не стесняться обратиться за помощью к семейному психологу", - считает адвокат. "Нестабильность в семье должна стать поводом задуматься о том, что происходит или может произойти между супругами. Но пока у нас изо всех сил принято создавать видимость благополучия.

Сегодня не должно быть стыдно признаться в том, что все "не так хорошо" в твоей семье", - уверена Людмила Айвар. "Стыдно не защитить себя, своих детей и родителей от домашнего хулигана".

советы эксперта

Не молчите!

- Если в семье возникают конфликты, нужно их зафиксировать, - советует Людмила Айвар. - Расскажите о случившемся свидетелям. Если конфликты видят дети, не стесняйтесь, напишите заявление в школу с просьбой отнестись более внимательно к вашей семье . Также зафиксируйте синяки в травмпункте . Собирайте "пакет доказательств", чтобы могли ответить на вопрос "чем докажете?".

Справка "РГ"

По закону за побои, совершенные впервые и без вреда здоровью, предусмотрены - административный арест от 10 до 15 суток, штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей или обязательные работы на 60-120 часов. За повторные побои дебошира ждет наказание по ст. 116 УК РФ (штраф до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного, либо работы до 240 часов, либо работы до шести месяцев, либо арест до 3-х месяцев).