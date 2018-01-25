Дворкович рассказал о перспективах экспорта зерна

Экспорт российского зерна в этом году будет высоким, а проблемы с вывозом продукта будут решены, сказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Думаю, что в этом сельскохозяйственном году экспорт зерна будет очень высоким, проблемы с вывозом будут решены", - приводит цитату Дворковича ТАСС. Как отметил вице-премьер, в стране уже несколько лет подряд идет рост производства зерна, Россия стала крупнейшим экспортером в мире, оказывает влияние стабильность мирового зернового рынка.

По словам Дворковича, Россия в соответствии с имеющимся у нее потенциалом может получить урожай зерна в 200 миллионов тонн, если будет эффективно использовать земли и применять высокие технологии.