Дворкович: Россия не готова снимать сельхозограничения с Турции

Россия на данный момент не готова полностью снимать ограничения в области поставок сельскохозяйственной продукции из Турции. Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на пресс-конференции по итогам работы на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы не готовы снимать ограничения полностью, поскольку обязаны защищать интересы российских сельхозпроизводителей в условиях санкционного давления. Эта мера отчасти вынужденная", - цитирует вице-премьера ТАСС.

Эмбарго на поставки турецкой сельскохозяйственной продукции были введены с 1 января 2016 года. Запрещенными к ввозу в Россию оказались замороженная курятина, субпродукты, томаты, огурцы, яблоки, груши, свежий виноград, клубника и другие продукты турецкого происхождения. Кроме того, в 2016 году Россельхознадзором был введен запрет на поставки в Россию турецких гранатов, помидоров, перца, баклажанов и еще ряда овощей.

Позже ограничения частично были сняты. Однако ряд продуктов по-прежнему из Турции импортировать в Россию запрещено.