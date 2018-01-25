Одиночный турнир на Открытом чемпионате Австралии у Екатерины Макаровой не сложился. Она проиграла в первом же круге. Зато в парных разрядах россиянка ударно начала сезон. Вместе с Еленой Весниной она вышла в финал, где будет бороться за карьерный "Большой шлем". А в смешанной паре с бразильцем Бруно Соаресом Макарова добралась до полуфинала в миксте.

В четвертьфинале Макарова и Соарес одержали победу над чешкой Андреа Главачковой и французом Эдуардом Роже-Вассленом со счетом 6:2, 4:6, 13:11. Причем на чемпионском тай-брейке Екатерина и Бруно отыграли три матчбола. За выход в финал Макарова и Соарес поспорят с канадкой Габриэлой Дабровски и хорватом Мате Павичем.

Напомним, что в 2016 году бразилец уже составил отличную пару Весниной. В Мельбурне они взяли титул в миксте.

В женском одиночном разряде Australian Open определились финалистки. Это первая и вторая ракетки мира румынка Симона Халеп и датчанка Каролин Возняцки. У обеих на счету ни одной победы на "мейджоре", но в голове не самые приятные воспоминания о неиспользованных шансах. Возняцки дважды уступала в финалах на Открытом чемпионате США в 2009 и 2014 годах. Халеп в последний момент проваливалась на грунте "Ролан Гаррос" в 2010-м и 2017-м. Так что это будет борьба не на жизнь, а на смерть.

На пути к главному матчу Халеп убрала с дороги экс-лидера рейтинга немку Анжелику Кербер, которая в этом сезоне снова набрала форму и перед поездкой в Мельбурн выиграла турнир в Сиднее. В противостоянии с Симоной многие эксперты отдавали предпочтение именно Анжелике. Однако в третьем сете Халеп отыграла два матчбола и пошла дальше - 6:3, 4:6, 9:7. Возняцки в свою очередь выбила из борьбы бельгийку Элисе Мертенс со счетом 6:3, 7:6 (7:2).

- Победа далась мне тяжело. Я до сих пор вся дрожу, - призналась Халеп в интервью на корте. - Но в финале мне не будет легче. Каролина очень серьезная соперница. Тем более каждая из нас будет бороться за первое место в рейтинге и свой первый "Большой шлем" в карьере. Знаете, после поражения в финале "Ролан Гаррос" в прошлом году я сказала себе, что, если снова окажусь в подобной ситуации, я буду верить в то, что смогу выиграть. Но не буду думать о титуле. Если он должен стать моим, то так и случится.

Между тем

Россиянка Мария Шарапова, которая дошла в Мельбурне до третьего круга и проиграла немке Анжелике Кербер, подтвердила свое участие на турнире в Дохе (Катар). Эти соревнования состоятся с 12 по 18 февраля и соберут всех сильнейших теннисисток. В Доху приедет топ-10 спортсменок: румынка Симона Халеп, датчанка Каролина Возняцки, украинка Элина Свитолина, испанка Гарбинье Мугуруса, чешка Каролина Плишкова, латвийка Елена Остапенко, француженка Каролин Гарсия, американка Винус Уильямс, британка Йоханна Конта и американка Коко Вандевей.