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Рубрика: Экономика

Пристегните ремни

Стюардессы в этом году получат право надевать наручники на буйных пассажиров
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7480 (17)
Закон о дебоширах начнет действовать летом этого года. Он даст перевозчикам возможность вести свои черные списки пассажиров и в течение года после инцидента с их участием не пускать хулиганов на борт. О том, что не нужно делать, чтобы не попасть в эти списки, шла речь на пресс-конференции в "Российской газете" с участием замглавы Ространснадзора Владимира Чертока.

Конечно, не стоит хулиганить на борту. С апреля прошлого года за это можно получить реальный срок заключения, уже есть пассажиры, которым придется отсидеть в тюрьме за дебош в полете по решению суда.

Статистика показывает, что до апреля 2017 года дебоширов было больше, ведь лицам, совершавшим противоправные действия на борту, грозил лишь мелкий штраф (до 5 тысяч рублей).

Фото: Михаил Синицын/РГ
Авиадебоширов будут информировать о попадании в "черный список"

С 2006 года крупнейший российский авиаперевозчик зафиксировал свыше 3,5 тысячи нарушений, из которых 40 - грубейших, рассказал заместитель главы "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров. В 2016 году таких нарушений было 11, а в 2017 году - лишь 8.

Заслужить пристальное внимание могут не только те, кто проявляет откровенную агрессию, но и пассажиры, отказывающиеся следовать инструкции по безопасности на борту (такой вкладыш есть в креслах), а также злоупотребляющие алкоголем. Например, если экипаж сначала разрешил пассажиру выпить, а потом бортпроводница вдруг сказала, что он принял уже достаточно, то нужно прислушаться к ее словам, иначе пассажир рискует попасть в список дебоширов, отметил Черток. Туда же попадают за курение на борту. Словесная перепалка с членами экипажа и другими пассажирами и вовсе может классифицироваться как угроза безопасности полета, ведь она способна привести к панике, неадекватным действиям других пассажиров.

Ространснадзор настаивает на организации видеонаблюдения в салонах самолетов

Следующим шагом по борьбе с дебоширами станет внесение поправок в Воздушный кодекс и наделение экипажа самолета специальными полномочиями по применению спецсредств, отметил Черток. "В этом вопросе мы очень плотно взаимодействуем с комитетом транспорта Государственной Думы. Проект и предложения со стороны авиакомпании уже направлены и находятся на рассмотрении. Мы рассчитываем, что в этом году уже будут приняты соответствующие изменения", - сообщил Владимир Александров.

Ространснадзор предложил вести видеонаблюдение в салоне самолета

Тогда экипаж будет вправе принять меры по "ограничению подвижности" неадекватных пассажиров, пояснил Черток.

Рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО) допускают использование электрошокеров и наручников для сдерживания буйных пассажиров со стороны кабинного экипажа (стюардесс и стюардов). Россия является одной из участниц ИКАО и постепенно приводит свое законодательство, в том числе и по борьбе с дебоширами, в соответствие с ее нормами. В России до электрошокеров дело не дойдет, а вот пластиковые наручники на возмутителя спокойствия надеть могут. Оружие на гражданских бортах России, в отличие от США и ряда других стран, запрещено, и этот запрет никто снимать не намерен, добавил Черток.

То же самое касается воздушных маршалов - в России не намерены вводить таких представителей безопасности, это экономически неэффективно, дорого. А вот видеокамеры в салонах перевозчиков все же обяжут установить.

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