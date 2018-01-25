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25.01.2018 10:00
Рубрика: Экономика

ФАС: Долю государства в ВТБ и Сбербанке надо снижать

Текст: Сергей Куликов

Конкуренция в банковской системе страны ухудшается из-за роста доли на рынке банков с государственным участием. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Кашеваров.

В связи с этим служба предлагает ввести ограничения на покупку госбанками других кредитных организаций. "Банк России в целом предложение поддержал", - сообщил глава ведомства в интервью РИА Новости.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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Отвечая на вопрос о приватизации ВТБ и Сбербанка, он пояснил, что все должно корреспондироваться с выстраиванием системы обеспечения стабильности банковской системы. "И уже тогда можно будет говорить о приватизации, когда этот процесс с учетом тех новых путей, которые сейчас выработал Центральный банк, будет понятен, и придет уверенность, что этот механизм работает", - заявил Кашеваров.

Напомним, что контрольный пакет акций Сбербанка принадлежит Банку России (доля в уставном капитале - 50 процентов плюс одна акция). Главным акционером ВТБ является Росимущества, которому принадлежит 60,935 процента акций банка. При этом до следующего года планируется снизить долю государства в ВТБ до блокирующего пакета (25 процентов плюс одна акция).

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