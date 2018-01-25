Глава тюремного ведомства сообщил о сокращении числа заключенных

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко сообщил, что наша страна покинула "десятку" государств с самым высоким процентом заключенных.

Безоговорочный лидер по тюремному населению - США. Но это не тот случай, когда надо догнать и перегнать Америку. Нет, здесь мы рады увеличить свое отставание.

По данным Международного центра исследования тюрем, Российская Федерация находится на 12-м месте по численности лиц, заключенных под стражу и отбывающих наказание в виде лишения свободы. Между тем 10 лет назад Российская Федерация была на 2-м месте после США.

Эти цифры прозвучали на встрече директора Федеральной службы исполнения наказаний с депутатами одной из фракций Госдумы.

По словам Геннадия Корниенко, с 2008 года количество лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, сократилось с 730 тысяч человек до 497 тысяч человек, или на 32 процента. Сегодня в России на 100 тысяч населения в местах лишения свободы отбывает наказание 431 человек.

Меньше стало и арестантов: тех, кто находится под стражей на время суда и следствия. Эти люди не осуждены. Но тем не менее на время разбирательства их решено взять под стражу. По разным причинам. Например, есть риск, что подозреваемый может скрыться.

Тем не менее по закону арест должен быть крайней мерой. В целом же судам рекомендовано применять альтернативные меры пресечения. Скажем, залог или домашний арест.

За последние десять лет число осужденных в колониях сократилось на 32 процента - до 497 тысяч человек

В итоге применения гуманных мер количество лиц, находящихся в следственных изоляторах, за указанный период сократилось со 153 тысяч человек до 104 тысяч человек, то есть также на 32 процента.

Еще одна тенденция: лишение свободы получают примерно 30 процентов осужденных. Остальным суды назначают альтернативные наказания, не связанные с изоляцией от общества. Осужденного могут отправить на обязательные работы, их он будет отбывать в свободное время. А жить - дома. Часто назначают ограничение свободы, штраф, другие наказания без тюрьмы.

Установка такая: за решетку должны попадать только действительно опасные преступники. Тюрьма не делает человека лучше. Так что попадать в нее должны те, кто совершил серьезные преступления. А если человек только оступился и преступление его не так страшно, надо дать шанс исправиться.

Член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Анна Кувычко попросила прокомментировать резонансное предложение поднять возрастной порог нахождения осужденных подростков в воспитательной колонии до 23 лет. Такая инициатива, по мнению экспертов, могла бы уберечь несовершеннолетних от встречи со взрослым криминальным миром.

Директор ФСИН напомнил, что раньше осужденных оставляли в воспитательной колонии до 21 года. То есть такой опыт был. Но затем максимум был снижен до 19 лет. Это связано с тем, что угроза негативного влияния на младшие группы подростков возникала уже со стороны самих этих повзрослевших осужденных. Поэтому предлагается предусмотреть перевод после 19-летнего возраста не в колонии общего режима, а в колонии-поселения или предусмотреть иную форму содержания таких подростков.