Хоккеистки КНДР прибыли на тренировки в Южную Корею

Северокорейская делегация, в составе которой находятся хоккеистки и спортивные чиновники, сегодня прибыли в Южную Корею. Спортсменки проведут совместные тренировки с хоккеистками Юга, тогда как официальные лица осмотрят объекты Олимпиады-2018.

Напомним, что в ходе состоявшихся в январе межкорейских переговоров Юг и Север Кореи договорились об участии КНДР в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчане. Среди принятых решений - совместное прохождение команд двух стран на церемониях открытия и закрытия ОИ-2018, а также создание единой олимпийской хоккейной женской сборной Кореи.

Очередная северокорейская делегация прибыла сегодня утром в Южную Корею. Представители КНДР пересекли границу в 9 часов 21 минуту утра. В составе делегации - 15 членов хоккейной сборной, включая тренера, а также восемь спортивных чиновников.

По сути прибыли две делегации КНДР, у которых разные задачи. Так, хоккеистки с тренером тут же направились далее на юг, в город Чинчхон в провинцию Северная Чхунчхон, где базируется южнокорейская женская хоккейная сборная. На ее основе и будет создана единая олимпийская команда Кореи, куда войдут также и северокореянки. Южанки и северянки должны провести несколько совместных тренировок, чтобы лучше сыграться.

Отметим, что решение создать единую хоккейную команду, несмотря на большой символизм, вызвал неоднозначную реакцию в самой Южной Корее. Многие, включая значительное количество самих южнокорейских хоккеисток и даже тренера, раскритиковали решение. Неизбежно, что некоторые места в команде южанкам придется уступить представительницам КНДР, тренер же беспокоится, что несыгранность с новыми членами сборной негативно скажется на итоговом результате. В частности, споры по этому поводу стали одной из причин значительного падения рейтинга президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который, несмотря на все критику, считает, что поступает верно, в интересах объединения нации и снижения напряженности в межкорейских отношениях. Впрочем, раз решение принято, то теперь остается его выполнить, чем в ближайшие дни займутся хоккеистки Юга и Севера, пытаясь наладить взаимопонимание.

Другая часть северокорейской делегации состоит из восьми чиновников. Это передовая группа, которая в отличие от хоккеисток направилась на восток - в Пхенчхан и Каннын, чтобы осмотреть олимпийские объекты и прочую инфраструктуру, а также на месте согласовать технические вопросы по пребыванию крупного северокорейского "десанта" во время ОИ-2018.

Как хоккеистки, так и чиновники из КНДР не проявили особого желания общаться с южнокорейскими журналистами, которые сразу окружили гостей по прибытию в Южную Корею. На все вопросы гости либо отвечали молчанием, либо говорили: "Давайте поговорим позже, когда приедем на место".