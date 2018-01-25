Мировые цены на нефть, газ и металлы идут вверх с января 2016 года. Нефть "Брент" и медь стали дороже более чем в два раза, природный газ - в 1,7, алюминий - на 50 процентов, золото - на четверть. Все это - совместное движение на фоне дешевеющего к евро доллара, двух мировых резервных валют.

Слабый доллар - это золотое время для России. Чем он дешевле, тем выше цены на нефть, газ и другое сырье, вывозимое из России. И наоборот. Так устроены мировые рынки, где сырье - финансовый актив, а цены на него - формируются на рынках товарных деривативов в Нью-Йорке, Чикаго и Лондоне. И хотя, конечно, нынешние 70 долларов за баррель - это не 110-120 долларов, как в 2013 году. Но жить можно.

И, кажется, цены могут расти и дальше. И еще - высока вероятность (60-70 процентов), что ослабление доллара - циклическое, на целый ряд лет. У доллара длинные 15-17-летние циклы "усиления- ослабления". Если это так, то перед нами на годы - территория "слабого" доллара.

А в чем здесь выгоды для российской экономики? Она будет в "шоколаде", как в середине 2000-х. Много денег от экспорта по высоким ценам. Импорт, наоборот, дешев - не только ширпотреба, но и оборудования для модернизации производства. Удешевление доллара к евро - это всегда давит вниз на инфляцию в России, так как сдерживает ослабление рубля и рост внутренних цен на импортируемые товары.

А в чем угрозы? Дешевый импорт можно проесть и добить своего производителя, как это было в 1996-1997 и 2000-х годах. В эти годы из России широким потоком вывозился капитал (это было очень выгодно). Вместо него зашли спекулятивные горячие деньги. Именно они трижды стали спусковым механизмом финансовых кризисов 1998, 2008 и 2014 годов. Все это повторяется.

Слабый доллар - золотое время для России, когда цены на наше сырье высоки, а импорт дешев и не давит на рубль

Пять лет - что еще впереди? В 2014 году все опасались, что вот-вот начнется резкое сокращение экспорта топлива из России. Ничего этого не случилось. Наоборот, его добыча и поставки за рубеж выросли. Экспорт сырой нефти - 195 миллионов тонн (январь - октябрь 2013 года) и 213 миллионов тонн (за тот же период 2017 года). Природный газ - 159 и 168 миллиардов кубометров. Нефтепродукты - 123 и 129 миллионов тонн. Каменный уголь - 115 и 146 миллионов тонн.

По-прежнему одна треть импорта сырой нефти Европейского союза - из России (хотя эта доля начала потихоньку снижаться). Как и раньше, ЕС - ключевой клиент России (43 процента экспорта вместо 50 процентов в 2013 году). Рост глобальной экономики со скоростью выше 3,5 процента в год поддерживает спрос на сырье. Самый крупный потребитель российской нефти - Китай с динамикой ВВП в 6-7 процентов в год. Его доля в экспорте России выросла до 11 процентов (данные налоговой службы). География поставок нефти, газа, каменного угля - десятки стран (данные US EIA - независимого статистического агентства по энергии и энергетике). Так что по-прежнему для Восточной Европы и Германии Россия - ключевой поставщик топлива.

Все прогнозы за то, что и через 10-15 лет мы будем жить в углеводородной экономике. Есть ли угроза от "прочих источников энергии"? Пока нет. Их доля в мировом потреблении энергии чуть больше 1,5 процента. Традиционные источники энергии еще очень сильны. Уголь в структуре мирового потребления в 1973 году - 24,5 процента, в 2015 году - 28,1. Нефть - 46,2 и 31,7 процента. Природный газ - 16 и 21,6 процента (данные Международного энергетического агентства).

США поставили задачу в ближайшие годы стать глобальным экспортером нефти и газа. Перестать быть чистым импортером топлива, как это было долгие годы. Для США рынок будущего - это Европа. А дальше? Перетряхивание игроков, давление на долю России на рынке топлива, прессинг цен на нефть и газ. И еще - нет ничего более переменчивого, чем цены на топливо и курсы валют. Несмотря на все циклы, никто не может точно сказать, какими они будут через год-два. Тренды понятны, а вот коридоры для колебаний - очень широки.

И через 15 лет мы будем жить в углеводородной экономике. Доля других источников энергии - всего 1,5 процента

Так что нужно торопиться. Нам очень нужно оздоровление экономической среды. Не прозевать, как в 2000-х. Полностью использовать передышку, которая, может быть, дана нам на 5-7 лет вперед. А что делать? Первое - рост выше 4-5 процентов в год. Максимум финансовых стимулов для любого (не выборочно) бизнеса, стимулирующих рост и модернизацию (процент, кредит, валютный курс, налоги, бюджет, таможенные тарифы, цены, регулируемые государством, режим инвестиций). Минимум административного бремени.

Второе - рост конкуренции, постепенно - доля государства в экономике не больше 35-40 процентов (сейчас 60-70). Доля малого и среднего бизнеса - до 40 процентов (сейчас около 25).

Третье - восстановление исторического ядра России, максимум помощи регионам - зонам национального бедствия. Все, чтобы максимум поселений России, от мала до велика, покрылся стройками - жилье, дороги, социальная инфраструктура. Арктика - не в начале.

Четвертое - курс на большую универсальную экономику вместо идей "все купим за кордоном".

И пятое, самое главное - полное подчинение экономической политики качеству и продолжительности жизни, быстрому росту внутреннего спроса, сохраняя открытость. Тогда победим.