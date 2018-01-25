Какие сериалы готовят на "Союзмультфильме"

Мультсериалы становятся все популярнее. Можно сказать, что это - новое движение. Но на самом деле - хорошо забытое старое. Кто скажет, что коллекция мультфильмов про кота Леопольда или "Ну погоди!" не мультсериал? А кто сегодня держит равнение на "Машу и Медведя", считал, сколько там эпизодов? Тем не менее в стране снимаются именно мультсериалы. И сегодня в "РГ" - о тех, которые в 2018 году планирует завершить и выпустить наш флагман - "Союзмультфильм". Вот семь новых проектов:

У "Попугая Кеши" пока снята только «пилотная» серия, но уже известно: каждый выпуск начнется со стендапа. Фото: "Союзмультфильм"

1. "Простоквашино"

Этот сериал станет крупнейшим для студии проектом, потому что в нем запланировано 30 серий.

Директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев недавно раскрыл подробности: рассказал, что в сериале "появятся дополнительные персонажи". Машковцев также отметил, что хронометраж каждой серии будет 6,5 минуты, то есть по сравнению со старыми сериями он сокращен.

2. "Богатырята"

Про русских богатырей снимают не только полнометражные художественные фильмы и знаменитый анимационный проект, продолжение которого каждый Новый год появляется в прокате. Мультсериал "Богатырята" расскажет о наследниках сказочных богатырей. И бороться они будут против наследников сказочных злодеев. В сериале много юмора. Основная сцена битвы проходит на Заставе у реки Смородины. Запланировано 10 серий по 11 минут каждая.

"Рассказы Фике" - о детстве Петра I, императриц Елизаветы и Екатерины. Фото: "Союзмультфильм"

3. "Пиратская школа"

Три друга: Киль, Фитиль и Бобо, живут на пиратском острове и учатся в пиратской школе... Сериал строится на столкновении мира детей и мира взрослых. Но второй мир - в данном случае - это пираты. Да-да, взрослое общество со всеми его комичными недостатками представлено через представителей этого древнего ремесла. И в "битвах" пиратов с младшим поколением выясняется, что взрослые - это те же дети, только незаметно состарившиеся, одичавшие и огрубевшие. В мультфильме будет также 10 серий по 11 минут каждая.

4. "Приключения Пети и Волка"

Еще один мультсериал, построенный на непростых взаимоотношениях детей и взрослых. Кто не вспомнит Малыша и Карлсона, глядя на историю об обычном городском мальчике Пете, у которого есть друг - Волк. Но на этом аналогии заканчиваются, потому что Петя - компьютерный гений и знаток гаджетов и девайсов. А его друг Волк - представитель параллельной Вселенной, населенной вымышленными персонажами из сказок, легенд, кино и литературы. Каждый обычный шкаф превращается в портал, через который Волк может путешествовать между мирами, при этом работая проводником. Кроме того, зачастую, чтобы решить проблемы сказочных персонажей, Волку и нужна помощь современного мальчика Пети - знайки в области технологий. 10 серий по 11 минут - таков хронометраж и этого мультсериала.

5. "Оранжевая корова"

Познавательный сериал для маленьких детей от 2 до 6 лет представляет собой российский аналог одного из самых популярных во всем мире сериалов "Свинка Пеппа". Темы серий затрагивают чувства и переживания, типичные для дошкольного возраста. Ребенку важно знать, кто прав, кто виноват, и происходящее расставляет все на свои места.

Главные герои - телята Боря (Бо) и Зоя (Зо), а также их верный друг поросенок Коля. Вот с ними и происходят различные приключения, и все вместе они находят выходы из сложных ситуаций.

К новому российскому «пластилиновому» сериалу "Циферки" проявила интерес даже знаменитая компания Disney. Фото: "Союзмультфильм"

В мультсериале 10 серий по 6 с половиной минут каждая.

6. "Зебра в клеточку"

Пока вы пытаетесь представить себе это животное, расскажем о том, что идея создания этого сериала состоит в возрождении легендарного мультконцерта "Союзмультфильма". Каждая серия - это веселая музыкальная история, рассчитанная на детей от 3 до 7 лет. Итак - в джунглях родилась аномальная зебра в клеточку. Ее выгоняют из стада - за то, что она не такая, как все. В каждой новой серии она встречается с разными животными и птицами. Каждый из них споет песню-представление, а также предложит свой вариант, как помочь необычной зебре в клеточку. В фильме 10 серий по 6 с половиной минут каждая.

7. "Циферки"

Сериал расскажет маленьким детям о цифрах от 1 до 10. В каждой серии - увлекательная и поучительная история из жизни пластилиновых цифр, а также веселая песенка, которая поможет детям лучше выучить арифметику.

10 серий по 2 минуты каждая - устать дети не успеют.

В сериале "Пиратская школа" выясняется, что взрослые - те же дети. Фото: "Союзмультфильм"

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На "Союзмультфильме" снимают так называемые пилотные серии будущих проектов. Как знать, возможно, и они превратятся в будущие мультсериалы. Это такие задумки, как:

"Попугай Кеша", в котором каждая серия будет начинаться со стендапа главного героя. В центре сюжета - отношения между попугаем Кешей и его другом и хозяином мальчиком Вовкой. Рядом с ними - уже знакомые по прежним фильмам: Кот, Ворона, воробьи, а также соседи и жители двора.

"Страшный секрет", который рассказывает о том, что все в лесу боятся норы, в которой живет страх. И только Светлячок и маленький Мышонок знают, как с ним справиться. Для этого у них есть "песенка храбрости". "Страшный секрет" - это продолжение и одновременно вторая серия успешного кукольного проекта "Привередливая мышка", удостоенного многих наград.

"Волшебные каникулы", рассказывающие о забавных приключениях девочки Дины, которая приехала на летние каникулы к своей бабушке Ядвиге, и ее нового друга - поросенка Бекона. Дина с интересом изучает странный сказочный мир жителей садового кооператива, которые пытаются оградить девочку от опасностей и сохранить свои тайны.

"Рассказы Фике" - исторический и познавательный мультфильм о детстве и юности Петра I, императрицы Елизаветы и Екатерины Великой. В одной из серий "Петер-Баас" - Екатерина, глядя на детей, пускающих кораблики, рассказывает о том, как Петр I обучался корабельному делу и как потом превратил Россию в морскую державу, победив шведов в битве при Гангуте. Во втором мультфильме из цикла "Загадочная страна" Екатерина, вспоминая о том, как встретила ее Россия, рассказывает, почему Петр I назвал Санкт-Петербург именем своего небесного покровителя и как мальчиком смог победить свои страхи.