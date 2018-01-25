Девятого февраля 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) начнутся 23 зимние Олимпийские игры. Участие в них примут и спортсмены из Киргизии - Евгений Тимофеев (горные лыжи) и Тариэль Жаркымбаев (лыжные гонки). Большинство экспертов сходятся во мнении, что им вряд ли удастся завоевать медали.

К сожалению, зимние Олимпиады для республиканских атлетов еще не были успешными в отличие от летних - на последних, по крайней мере, были завоеваны серебряная и две бронзовые медали. В предверии большого спортивного праздника "РГ" вспоминает, как с момента обретения страной независимости выступали киргизские мастера на Белых олимпиадах.

1994 год, Лиллехаммер (Норвегия)

Это первая зимняя Олимпиада, на которой Киргизия была представлена как независимая республика. Цвета ее флага защищала биатлонистка Евгения Роппель. Заниматься этим видом спорта она начала в Новосибирске (Россия). Гражданство КР получила в начале 90-х годов прошлого столетия. В спринте на 7,5 километра Евгения на огневом рубеже допустила три промаха и в итоге заняла 66-е место. А в индивидуальной гонке на 15 километров из-за пяти промахов и не самой высокой скорости прохождения дистанции девушка стала лишь 67-й. После неудачного турнира, насколько известно, она вернулась в Россию.

1998 год, Нагано (Япония)

Республику представлял Александр Тропников, который так же, как и Евгения Роппель, был воспитанником новосибирской школы биатлона. В 1992 году на чемпионате мира в составе сборной СНГ он выиграл командную гонку на 10 километров. Но в основной состав сборной РФ попадал редко. В 1997 году принял решение выступать за Киргизию. В спринте на 10 километров он занял 65-е место, а в индивидуальной гонке на 20 километров - 36-е. Забегая вперед, скажем, что это на сегодня лучший результат за всю историю участия республиканских спортсменов в зимних Олимпиадах.

2002 год, Солт Лейк Сити (США)

В Америке вместе с Александром Тропниковым за Киргизию выступал прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Чвыков. На зимней Олимпиаде в Нагано он был членом сборной Казахстана. И тогда Дмитрий занял 30-е место на нормальном трамплине и 49-е - на длинном. В США он стал, соответственно, 41-м и 39-м.

Что касается Александра Тропникова, то он значительно ухудшил свои результаты по сравнению с турниром в Нагано. Спринт на 10 километров - 77-е место, индивидуальная гонка на 20 километров - 73-е. Больше за КР на зимних Олимпиадах ни Тропников, ни Чвыков не выступали.

2006 год, Турин (Италия)

В Турине Киргизию представлял горнолыжник Иван Борисов. В дисциплине "слалом" он сошел с трассы. Как потом напишут в итоговой таблице, "dnf" (не финишировал). А в гигантском слаломе Иван занял 41-е место. Сегодня он, если верить специализированному интернет-сайту, работает в КР инструктором по горным лыжам. Обучает "от начала до высшего пилотажа".

2010 год, Ванкувер (Канада)

В канадской зимней Олимпиаде участвовали два спортсмена из Киргизии - Дмитрий Трелевский (горнолыжный спорт) и Ольга Решеткова (лыжные гонки). Дмитрий на международной арене начал выступать в 2003 году. На чемпионате мира - 2005 его постигла неудача- сошел с трассы во время первой попытки.

В Ванкувере Трелевский был знаменосцем - нес флаг республики на церемонии открытия игр. Что же касается результатов его выступления, то он был 76-м в гигантском слаломе, а в слаломе так же, как и в 2005 году, не финишировал.

Ольга Решеткова к зимней Олимпиаде - 2010 подошла в статусе "опытной спортсменки". Она принимала участие в чемпионатах мира. В 2009-м стала 15-й в командном спринте. Но в Ванкувере в спринте классическим стилем заняла только 54-е место.

2014 год, Сочи (Россия)

В Сочи поехал Дмитрий Трелевский, но выступал Евгений Тимофеев. Дело в том, что первый на тренировке получил травму, и ему пришлось в срочном порядке искать замену. В гигантском слаломе Евгений занял 61-е, а в слаломе - 43 место. Что, по мнению специалистов, для первого серьезного испытания совсем не плохо.

2018 год, Пхенчхан (Южная Корея)

Честь республики на зимней Олимпиаде в Пхенчхане будут отстаивать вновь Евгений Тимофеев и Тариэль Жаркымбаев (лыжные гонки). Тариэлю 21 год. Чтобы попасть на Олимпиаду, в 2017 году он принял участие в пяти соревнованиях - Универсиада, Азиатские игры, открытый чемпионат России, турниры в Казахстане и Италии. В Пхенчхане Тариэль будет выступать на спринтерской дистанции в 1,6 километра. По его словам, успехом будет отставание от лидеров менее чем на 20 секунд.

А Евгений Тимофеев, как он сказал, мечтает об олимпийском золоте. Но в то же время трезво оценивает свой уровень.

Мнение

Александр Левданский, главный тренер сборной КР по биатлону:

- Получить путевку на ОИ - 2018 было не особо сложно. В зачет пошли результаты пяти зарубежных стартов по лыжным гонкам. Завоевать лицензию по биатлону оказалось нереально. Это элитный, очень конкурентный вид спорта. В лыжах система отбора мягче. Спортивной школы по лыжным гонкам в КР нет. Для нас они как хобби. Главная цель - развивать биатлон. Используем три трассы в селе Таш-Добо (Воронцовка) и окрестностях. Проводим сборы постоянно. Летом в основном в Каджи-Сае, Чолпон-Ате и Бостери. На роликовых лыжах ездим на южном берегу Иссык-Куля, где есть подходящий участок трассы. В целом у меня тренируются около 70 человек. Кроме биатлона и лыжных гонок, занимаемся легкой атлетикой, спортивным и лыжным ориентированием. Тренировки бесплатные.

Компетентно

Саламат Эргешов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета КР:

- Конечно, мы хотим, чтобы спортсмены показали максимальный результат. Ведь у нас на зимних Олимпийских играх еще не было медалей. В Пхенчхан поедут Евгений Тимофеев и Тариэль Жаркымбаев. Тариэль занимался биатлоном. Но мы пришли к мнению, что шанс попасть на Олимпиаду у него есть в лыжных гонках.

И Тариэль, и Евгений прошли по квотам Международной федерации лыжных видов спорта. Но это не значит, что они для участия в играх могли не показывать хорошие результаты в квалификационных соревнованиях. Ребята на Олимпиаде должны выступить достойно. Именно такая цель ставится перед ними. Национальный олимпийский комитет и Государственное агентство физической культуры и спорта приняли прямое участие в их подготовке к престижному турниру. Им платили ежемесячную олимпийскую стипендию, оплачивали сборы и участие в соревнованиях.

Мы все надеемся на хороший результат. Верим, что в скором будущем республиканские спорт-смены будут занимать достойные места на зимних Олимпиадах.