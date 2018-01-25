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25.01.2018 07:05
Рубрика: В мире

Надеемся на медали

Киргизские атлеты пока ни разу не становились призерами зимних Олимпиад
Текст: Артем Петров (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7479 (16)
Тариэль Джаркымбаев (слева) будет выступать в Корее на спринтерской дистанции в 1,6 километра. Фото: ГАМФКИС Тариэль Джаркымбаев (слева) будет выступать в Корее на спринтерской дистанции в 1,6 километра. Фото: ГАМФКИС
Тариэль Джаркымбаев (слева) будет выступать в Корее на спринтерской дистанции в 1,6 километра. Фото: ГАМФКИС
Девятого февраля 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) начнутся 23 зимние Олимпийские игры. Участие в них примут и спортсмены из Киргизии - Евгений Тимофеев (горные лыжи) и Тариэль Жаркымбаев (лыжные гонки). Большинство экспертов сходятся во мнении, что им вряд ли удастся завоевать медали.

К сожалению, зимние Олимпиады для республиканских атлетов еще не были успешными в отличие от летних - на последних, по крайней мере, были завоеваны серебряная и две бронзовые медали. В предверии большого спортивного праздника "РГ" вспоминает, как с момента обретения страной независимости выступали киргизские мастера на Белых олимпиадах.

1994 год, Лиллехаммер (Норвегия)

Фото: ВИК
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Это первая зимняя Олимпиада, на которой Киргизия была представлена как независимая республика. Цвета ее флага защищала биатлонистка Евгения Роппель. Заниматься этим видом спорта она начала в Новосибирске (Россия). Гражданство КР получила в начале 90-х годов прошлого столетия. В спринте на 7,5 километра Евгения на огневом рубеже допустила три промаха и в итоге заняла 66-е место. А в индивидуальной гонке на 15 километров из-за пяти промахов и не самой высокой скорости прохождения дистанции девушка стала лишь 67-й. После неудачного турнира, насколько известно, она вернулась в Россию.

1998 год, Нагано (Япония)

Республику представлял Александр Тропников, который так же, как и Евгения Роппель, был воспитанником новосибирской школы биатлона. В 1992 году на чемпионате мира в составе сборной СНГ он выиграл командную гонку на 10 километров. Но в основной состав сборной РФ попадал редко. В 1997 году принял решение выступать за Киргизию. В спринте на 10 километров он занял 65-е место, а в индивидуальной гонке на 20 километров - 36-е. Забегая вперед, скажем, что это на сегодня лучший результат за всю историю участия республиканских спортсменов в зимних Олимпиадах.

2002 год, Солт Лейк Сити (США)

В Америке вместе с Александром Тропниковым за Киргизию выступал прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Чвыков. На зимней Олимпиаде в Нагано он был членом сборной Казахстана. И тогда Дмитрий занял 30-е место на нормальном трамплине и 49-е - на длинном. В США он стал, соответственно, 41-м и 39-м.

Что касается Александра Тропникова, то он значительно ухудшил свои результаты по сравнению с турниром в Нагано. Спринт на 10 километров - 77-е место, индивидуальная гонка на 20 километров - 73-е. Больше за КР на зимних Олимпиадах ни Тропников, ни Чвыков не выступали.

2006 год, Турин (Италия)

Фото: ВИК
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В Турине Киргизию представлял горнолыжник Иван Борисов. В дисциплине "слалом" он сошел с трассы. Как потом напишут в итоговой таблице, "dnf" (не финишировал). А в гигантском слаломе Иван занял 41-е место. Сегодня он, если верить специализированному интернет-сайту, работает в КР инструктором по горным лыжам. Обучает "от начала до высшего пилотажа".

2010 год, Ванкувер (Канада)

В канадской зимней Олимпиаде участвовали два спортсмена из Киргизии - Дмитрий Трелевский (горнолыжный спорт) и Ольга Решеткова (лыжные гонки). Дмитрий на международной арене начал выступать в 2003 году. На чемпионате мира - 2005 его постигла неудача- сошел с трассы во время первой попытки.

В Ванкувере Трелевский был знаменосцем - нес флаг республики на церемонии открытия игр. Что же касается результатов его выступления, то он был 76-м в гигантском слаломе, а в слаломе так же, как и в 2005 году, не финишировал.

Ольга Решеткова к зимней Олимпиаде - 2010 подошла в статусе "опытной спортсменки". Она принимала участие в чемпионатах мира. В 2009-м стала 15-й в командном спринте. Но в Ванкувере в спринте классическим стилем заняла только 54-е место.

2014 год, Сочи (Россия)

В Сочи поехал Дмитрий Трелевский, но выступал Евгений Тимофеев. Дело в том, что первый на тренировке получил травму, и ему пришлось в срочном порядке искать замену. В гигантском слаломе Евгений занял 61-е, а в слаломе - 43 место. Что, по мнению специалистов, для первого серьезного испытания совсем не плохо.

2018 год, Пхенчхан (Южная Корея)

Фото: Архив Казыбека Миярова
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Честь республики на зимней Олимпиаде в Пхенчхане будут отстаивать вновь Евгений Тимофеев и Тариэль Жаркымбаев (лыжные гонки). Тариэлю 21 год. Чтобы попасть на Олимпиаду, в 2017 году он принял участие в пяти соревнованиях - Универсиада, Азиатские игры, открытый чемпионат России, турниры в Казахстане и Италии. В Пхенчхане Тариэль будет выступать на спринтерской дистанции в 1,6 километра. По его словам, успехом будет отставание от лидеров менее чем на 20 секунд.

А Евгений Тимофеев, как он сказал, мечтает об олимпийском золоте. Но в то же время трезво оценивает свой уровень.

Мнение

Александр Левданский, главный тренер сборной КР по биатлону:

- Получить путевку на ОИ - 2018 было не особо сложно. В зачет пошли результаты пяти зарубежных стартов по лыжным гонкам. Завоевать лицензию по биатлону оказалось нереально. Это элитный, очень конкурентный вид спорта. В лыжах система отбора мягче. Спортивной школы по лыжным гонкам в КР нет. Для нас они как хобби. Главная цель - развивать биатлон. Используем три трассы в селе Таш-Добо (Воронцовка) и окрестностях. Проводим сборы постоянно. Летом в основном в Каджи-Сае, Чолпон-Ате и Бостери. На роликовых лыжах ездим на южном берегу Иссык-Куля, где есть подходящий участок трассы. В целом у меня тренируются около 70 человек. Кроме биатлона и лыжных гонок, занимаемся легкой атлетикой, спортивным и лыжным ориентированием. Тренировки бесплатные.

Компетентно

Саламат Эргешов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета КР:

- Конечно, мы хотим, чтобы спортсмены показали максимальный результат. Ведь у нас на зимних Олимпийских играх еще не было медалей. В Пхенчхан поедут Евгений Тимофеев и Тариэль Жаркымбаев. Тариэль занимался биатлоном. Но мы пришли к мнению, что шанс попасть на Олимпиаду у него есть в лыжных гонках.

И Тариэль, и Евгений прошли по квотам Международной федерации лыжных видов спорта. Но это не значит, что они для участия в играх могли не показывать хорошие результаты в квалификационных соревнованиях. Ребята на Олимпиаде должны выступить достойно. Именно такая цель ставится перед ними. Национальный олимпийский комитет и Государственное агентство физической культуры и спорта приняли прямое участие в их подготовке к престижному турниру. Им платили ежемесячную олимпийскую стипендию, оплачивали сборы и участие в соревнованиях.

Мы все надеемся на хороший результат. Верим, что в скором будущем республиканские спорт-смены будут занимать достойные места на зимних Олимпиадах.

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