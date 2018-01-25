Китайская орбитальная станция упадет на Землю

Первая китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" сойдет с орбиты в период от 15 марта до 15 апреля, сообщил "Интерфаксу" глава постоянного представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в Москве Рене Пикель.

- Орбитальный полет станции больше не управляется и, хотя китайская сторона заявляет о сохранении контроля высоты, это не позволит контролировать процесс входа "Тяньгун-1" в атмосферу. С учетом наклонения орбиты станции существует угроза падения ее обломков. Она распространяется на районы, лежащие между 43 градусами северной широты и 43 градусами южной широты, - рассказал Пикель, сославшись на данные Центра управления полетами ЕКА в Дармштадте. В "зону риска" попадают Австралия, Африка, большая часть Европы и Латинской Америки, США.

Пилотируемая орбитальная станция "Тяньгун-1" (Небесный дворец-1) была выведена на орбиту в сентябре 2011 года в качестве целевого модуля для отработки технологий сближения и стыковки космических аппаратов. По функциям она аналогична советским станциям первого поколения "Салют" и "Алмаз", хотя и уступает им по размерам.

За время работы "Небесный дворец" принял одну беспилотную и две пилотируемые экспедиции. В марте 2016 года китайские СМИ сообщили, что связь со станцией прервалась. Масса "Тяньгун-1" 8,5 тонны.