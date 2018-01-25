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25.01.2018 21:48
Рубрика: Спорт

"Короли" в пролете

"Реал" терпит фиаско в розыгрыше Кубка Испании
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7480 (17)
Мадридский "Реал" сенсационно прекратил борьбу за Кубок Испании по футболу. Команду Зинедина Зидана выбил скромный "Леганес", всего второй год выступающий в высшем дивизионе чемпионата.

Казалось, ничто не помешает "Реалу" впервые за четыре года выйти в финал национального Кубка. Победив в первом матче "Леганес" со счетом 1:0, команда Зидана в хорошем настроении подошла к ответной игре. Да, вне заявки остался лидер мадридцев Криштиану Роналду. Но вряд ли это может послужить оправданием очередной неудаче "королевского клуба" в этом сезоне.

"Реал" проиграл "Леганесу" 1:2, позволив скромной команде из пригорода Мадрида дойти до полуфинала Кубка, куда уже вышли "Севилья" и "Валенсия".

Последний матч 1/4 финала состоялся вчера. "Барселоне" предстояло отыграться в домашней встрече с "Эспаньолом" после поражения 0:1 в гостях. Матч на "Камп Ноу" завершился после подписания номера "РГ" в печать.

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