Необходимо поддерживать те общественные институты, которые нацелены на созидание и укрепление духовности. В том числе семью, особенно многодетную. Об этой и других составляющих нравственного развития общества говорили в Совете Федерации участники VI Рождественских парламентских встреч, которые традиционно проходят в верхней палате российского парламента в рамках XXVI Международных Рождественских образовательных чтений.

Валентина Матвиенко и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл едины в том, что закон о статусе многодетных семей нужен стране. Фото: Алексей Епишев

Председатель палаты Валентина Матвиенко отметила, что "в нашу динамичную эпоху, эпоху глобализации жизненно важно сохранять и обогащать базовые ценности, которые лежат в основе российской идентичности", в числе которых она назвала "идеалы бескорыстной дружбы, крепкой и любящей семьи, супружеской верности, моральной чистоты", которые подчас "буквально выжигаются, осмеиваются и объявляются устаревшими". Глава Совфеда также поделилась наблюдением о том, что оптимизм эпохи Возрождения "сейчас явно слабеет" во всем мире. "Дефицит оптимизма, веры в стабильное и благополучное будущее - так я бы охарактеризовала состояние умов и душ значительной части человечества. Хотя казалось бы, должно быть наоборот, принимая во внимание рост его технологического и производственного могущества", - отметила она. Причиной тому, считает сенатор, нарастающий "зазор в интеллектуальном и духовно-нравственном наполнении жизни людей, общества". В силу этого явления "в мире появляется тенденция распространения морального релятивизма, этнической, религиозной и политической нетерпимости".

Впрочем, в России эти разрушительные процессы не получили доминирующего распространения, поскольку выстроена оптимальная модель взаимодействия государства и церкви. "И это приносит добрые плоды и в семейной жизни, и в воспитании, и в культуре, и в общественной морали. Это зримый результат реального, а не только на словах сотрудничества государства, общества, Русской православной церкви, других традиционных религиозных объединений России", - подчеркнула Матвиенко.

В свою очередь Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем выступлении прошелся практически по всем актуальным темам - от биткоинов (покупать их глава РПЦ категорически не советует), моральной стороны автоматизации и цифровизации до поддержки традиционных культурных и семейных ценностей России. Он похвалил законодателей за участие в реализации инициатив президента в сфере демографии и выступил с собственным предложением - принять закон о статусе многодетных семей. Аудитория - парламентарии, священники, общественные деятели - встретили предложение аплодисментами.

Мер поддержки многодетных семей много, но они разбросаны по разным законам

Предстоятеля РПЦ поддержала и Валентина Матвиенко. "Абсолютно с вами согласна, - сказала она. - Мер поддержки многодетных семей достаточно много, но они разбросаны по разным законам". Нужно проанализировать, насколько достаточны эти меры, "собрать их вместе в один законодательный акт, сделать это системными мерами поддержки многодетных семей", продолжила глава Совфеда. Она дала поручение вице-спикеру Галине Кареловой, курирующей социальные вопросы, а также председателям комитетов по соцполитике и образованию Валерию Рязанскому и Зинаиде Драгункиной "заняться работой по подготовке такого единого закона по поддержке многодетной семьи". "Это будет правильно", - заявила Матвиенко.

Разумеется, такое предложение не могло не понравиться многодетной матери Анне Кузнецовой, уполномоченному по правам ребенка в РФ. "Мы безусловно поддерживаем идею Святейшего Патриарха, с которой он выступил сегодня, и последовательно выступаем за поддержку многодетной семьи, утверждение ее статуса на федеральном уровне", - сказала она. Целевой аудиторией этого закона будут "молодые семьи, будущие семьи", считает Кузнецова.

"Также мы выступаем с инициативой внедрения в образовательные программы курса семьеведения", - сообщила детский омбудсмен. "Убеждена, что представление о семейных ценностях должно формироваться не только в семье, о них надо рассказать и в школе", - пояснила она свою позицию.

В рамках Рождественских встреч в Совете Федерации прошла выставка детских рисунков "Красота божьего мира".

Что сказал Патриарх

Право без морали, отказ от заботы о слабых и попущение к потаканию страстям, вот чего надо избегать парламентариям, считает выступивший на VI Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации Патриарх Кирилл. Он сказал, что пока закон опирается на нравственность, он ограничивает проявление зла. Если этого не будет, законотворчество может превратиться в орудие дегуманизации. "Там, где изгоняется нравственность, общество ждет деградация", настаивал глава РПЦ. Он уверен, что цель законотворчества не в достижении компромисса и баланса интересов общественных сил, с этим мог бы справиться и компьютер. Только законотворчество, которое находится в зависимости от духовного состояния человека, "призвано быть подлинным творческим актом".

Патриарх подчеркнул, что особенно важны законы, поддерживающие материнство и детство. Он предложил оформить правовой статус многодетных семей "неким законом", дающим им материальную поддержку. Также Патриархпризвал государство предупреждать людей о возможности крушений, например, в погоне за криптовалютами. По мнению предстоятеля Русской православной церкви, необходимо объединить усилия государства и Церкви, чтобы ограничить стремление людей к таким рискованным действиям.

Подготовила Елена Яковлева