Компании нефтегазовой отрасли для своих объектов на суше смогут в уведомительном порядке утверждать планы ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при их согласовании с Росприроднадзором.

Правительство на заседании в четверг рассмотрело ряд поправок в федеральный закон об охране окружающей среды в части устранения последствий разливов нефти и связанные с этим дополнения в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие ответственность за нарушение требований экологической безопасности при проведении работ в сфере недропользования.

"Понятно, что это наносит огромный ущерб окружающей среде, - обозначил премьер-министр Дмитрий Медведев экологическую сторону проблемы, - и для восстановления экологических систем в пострадавших районах могут понадобиться десятилетия, а может быть, даже иногда столетия".

Мировая практика показывает, что даже при современном уровне технологий в нефтедобывающей отрасли возможны аварии вплоть до катастрофических, и когда они случаются, подчеркнул глава правительства, крайне важно быстро устранять последствия.

- Для этого у всех организаций нефтегазовой отрасли должны быть планы предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, - заявил он. - Сейчас компании готовят и согласовывают эти планы в региональных органах власти, после чего документ утверждается федеральными органами. Но нередки случаи, когда эти процедуры затягиваются. Это приводит к тому, что уже построенные предприятия не могут начать работу, и в целом ситуация остается сложной.

Но в законодательстве есть два порядка утверждения таких документов. Для нефтедобычи на морских территориях план можно заверить в уведомительном порядке. Главное - получить одобрение Росприроднадзора. А вот при работе на суше сохраняется обязанность согласования с регионами и федеральными властями. Эту несправедливость правительство намерено устранить.

Чтобы у компаний не возникало желание как-то проигнорировать эти требования, правительство повысит ответственность за нарушение экологической безопасности при проведении работ. В КоАП пропишут административные меры за невыполнение требований по предупреждению и ликвидации разливов нефти.

"За отсутствие плана, его несоответствие критериям, за невыполнение этих плановых мероприятий установлены штрафы", - указал Медведев.