Новости

Дворкович рассказал о перспективах экспорта зерна 21:31
Дворкович: Россия не готова снимать сельхозограничения с Турции 21:29
Орешкин сообщил о росте прямых иностранных инвестиций в экономику РФ 20:55
Орешкин рассказал о росте экономики в России 20:42
Колобков: Заявки россиян на участие в ОИ могут принимать до 5 февраля 20:34
В Ростове-на-Дону сгорел пассажирский автобус 20:30
Центробанк выступил против обмена криптовалют на рубли 20:25
Путин получил в подарок "мини-грузовик" 20:20
Мизулина прокомментировала ситуацию с изъятием детей в Крыму 20:07
Для россиян, недопущенных на ОИ-2018, проведут альтернативные турниры 20:07
Под Ярославлем заморившая голодом сына женщина получила срок 20:00
В России снизились цены на жизненно необходимые лекарства 19:57
У символа героической обороны Воронежа появился шанс на вторую жизнь 19:54
Ирина Потехина назначена замглавы Минобрнауки 19:54
На Олимпиаду в Пхенчхан поедут 169 российских спортсменов 19:36
В ОАК рассказали о работе над новым сверхзвуковым пассажирским самолетом 19:30
При пожаре в Солнцево погибло два маленьких ребенка 19:28
МИД РФ: Отношения с НАТО не имеют конструктивного развития 19:25
В Сочи уволили бросивших на улице пациента санитарок 19:14
Крым укроют от града 19:11
Росстат зафиксировал рост реальных доходов в декабре 19:08
В Москве бездомные смогут проголосовать на выборах президента РФ на вокзале 19:03
МИД: Попытки Литвы бороться с инакомыслием нарушают свободу слова 18:59
Путин назвал невосполнимой утратой смерть Людмилы Сенчиной 18:58
Под Костромой возбудили дело об опасной питьевой воде 18:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Как гаджеты меняют и упрощают нашу жизнь
Как гаджеты меняют и упрощают нашу жизнь
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
25.01.2018 20:33
Рубрика: Экономика

Минфин представил законопроект о регулировании криптовалют

Граждане смогут совершать сделки с криптовалютами только на биржах
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск №7480 (17)
Минфин опубликовал законопроект "О цифровых финансовых активах" - первый документ, регулирующий рынок криптовалют в России. Его ключевые положения уже звучали ранее от представителей ведомства и особых изменений не претерпели. В частности, минфин предлагает признать криптовалюты имуществом и разрешить неквалифицированным инвесторам обменивать их на другие криптовалюты либо реальные деньги только на биржах.
Фото: depositphotos.com
Операции с криптовалютами обложат налогами

Минфин разрабатывал законопроект вместе с ЦБ. Он регулирует привлечение инвестиций с помощью криптовалют - ICO (Initial Coin Offering), а также правила их оборота. Так, цифровым финансовым активом признается имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных средств. Права собственности на него удостоверяются через внесение цифровых записей в реестр цифровых транзакций. К цифровым финансовым активам законопроект относит криптовалюты и токены (аналог акций при проведении ICO). Операторами обмена цифровых активов (будут проводить сделки по обмену криптовалют друг на друга или на обычные деньги) смогут стать только юрлица. Майнинг криптовалют признается предпринимательской деятельностью.

Документ предполагает, что эмитент токенов будет публиковать в Интернете публичную оферту, содержащую предложение о приобретении выпускаемых им цифровых жетонов, инвестмеморандум и другие документы, связанные с выпуском. Публичная оферта должна содержать, в частности, информацию об эмитенте, его местонахождение, сайт в Интернете. Кроме того, в ней должна быть указана цена токена и порядок ее определения, а также дата начала заключения договоров о приобретении токенов. Вторым этапом выпуска токенов становится заключение договоров (в том числе в форме смарт-контракта), направленных на отчуждение и оплату токенов покупателями.

Законопроект прямо указывает, что неквалифицированные инвесторы (по сути, большинство физлиц - держателей криптовалют) не смогут в рамках одного выпуска купить токенов больше чем на 50 тысяч рублей. Из положений документа следует, что сделки по обмену криптовалют для неквалифицированных инвесторов будут проводиться только через биржи.

Физлица не смогут инвестировать через криптовалюты больше 50 тысяч рублей

Минфин прямо указал на разногласие с ЦБ по одному из положений законопроекта. По мнению Банка России, сделки по обмену криптовалют на рубли, иностранную валюту и иное имущество должны быть разрешены только в отношении токенов, выпускаемых с целью привлечения финансирования. Минфин выступает против такого подхода, следует из релиза ведомства. "По мнению Банка России, именно разрешение обменных операций конечному бенефициару криптовалют даст возможность легализовать в том числе сомнительные транзакции, проведенные ранее", - пояснили в ЦБ свою позицию. Все остальные положения законопроекта согласованы, уточнили в ЦБ. В том числе позиции минфина и ЦБ в вопросе использования криптовалют как средства платежа совпадают - оно разрешено не будет.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Что ожидает рынок криптовалют в 2018 году

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с "РГ" не исключил, что законопроект "О цифровых финансовых активах" может быть внесен в Госдуму в феврале. В минфине не ответили на вопросы "РГ".

Учитывая, что криптовалюта признается имуществом, а майнинг - предпринимательской деятельностью, на рынке появляется налогообложение. Минфин рассчитывает, что создание прозрачного налогового режима увеличит поступления в бюджет. По словам замглавы минфина Ильи Трунина, ведомство разработает отдельный законопроект о налогообложении операций с криптовалютами.

Также минфин завершает разработку еще одного законопроекта, регулирующего крипторынок. Он определит в законодательстве понятие "денежные суррогаты" и установит ответственность за их использование как платежного средства. По словам замглавы минфина Алексея Моисеева, документ будет опубликован в ближайшее время.

Инфографика РГ / Леонид Кулешов / Роман Маркелов

Главное сегодня

Путин предложил создать сверхзвуковой гражданский лайнер
Орешкин рассказал о росте экономики в России
Кремль не нашел цензуры в ситуации с фильмом "Смерть Сталина"
Какой была Людмила Сенчина - любимая "Золушка" советской эстрады
Прокуратура уточнила численность экипажа на пропавшем судне "Восток"