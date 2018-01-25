Минфин разрабатывал законопроект вместе с ЦБ. Он регулирует привлечение инвестиций с помощью криптовалют - ICO (Initial Coin Offering), а также правила их оборота. Так, цифровым финансовым активом признается имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных средств. Права собственности на него удостоверяются через внесение цифровых записей в реестр цифровых транзакций. К цифровым финансовым активам законопроект относит криптовалюты и токены (аналог акций при проведении ICO). Операторами обмена цифровых активов (будут проводить сделки по обмену криптовалют друг на друга или на обычные деньги) смогут стать только юрлица. Майнинг криптовалют признается предпринимательской деятельностью.

Документ предполагает, что эмитент токенов будет публиковать в Интернете публичную оферту, содержащую предложение о приобретении выпускаемых им цифровых жетонов, инвестмеморандум и другие документы, связанные с выпуском. Публичная оферта должна содержать, в частности, информацию об эмитенте, его местонахождение, сайт в Интернете. Кроме того, в ней должна быть указана цена токена и порядок ее определения, а также дата начала заключения договоров о приобретении токенов. Вторым этапом выпуска токенов становится заключение договоров (в том числе в форме смарт-контракта), направленных на отчуждение и оплату токенов покупателями.

Законопроект прямо указывает, что неквалифицированные инвесторы (по сути, большинство физлиц - держателей криптовалют) не смогут в рамках одного выпуска купить токенов больше чем на 50 тысяч рублей. Из положений документа следует, что сделки по обмену криптовалют для неквалифицированных инвесторов будут проводиться только через биржи.

Физлица не смогут инвестировать через криптовалюты больше 50 тысяч рублей

Минфин прямо указал на разногласие с ЦБ по одному из положений законопроекта. По мнению Банка России, сделки по обмену криптовалют на рубли, иностранную валюту и иное имущество должны быть разрешены только в отношении токенов, выпускаемых с целью привлечения финансирования. Минфин выступает против такого подхода, следует из релиза ведомства. "По мнению Банка России, именно разрешение обменных операций конечному бенефициару криптовалют даст возможность легализовать в том числе сомнительные транзакции, проведенные ранее", - пояснили в ЦБ свою позицию. Все остальные положения законопроекта согласованы, уточнили в ЦБ. В том числе позиции минфина и ЦБ в вопросе использования криптовалют как средства платежа совпадают - оно разрешено не будет.

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с "РГ" не исключил, что законопроект "О цифровых финансовых активах" может быть внесен в Госдуму в феврале. В минфине не ответили на вопросы "РГ".

Учитывая, что криптовалюта признается имуществом, а майнинг - предпринимательской деятельностью, на рынке появляется налогообложение. Минфин рассчитывает, что создание прозрачного налогового режима увеличит поступления в бюджет. По словам замглавы минфина Ильи Трунина, ведомство разработает отдельный законопроект о налогообложении операций с криптовалютами.

Также минфин завершает разработку еще одного законопроекта, регулирующего крипторынок. Он определит в законодательстве понятие "денежные суррогаты" и установит ответственность за их использование как платежного средства. По словам замглавы минфина Алексея Моисеева, документ будет опубликован в ближайшее время.