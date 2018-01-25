На "России К" выйдут передачи про поэта Барскову и режиссера Додина

Программа "От Автора" - на канале "Россия К", 29 января в 00.05. Героиня программы - поэт Полина Барскова.

В середине января в ночном эфире телеканал "Россия К" представил премьеру нового важного проекта. Программа "От Автора" - это цикл, представляющий лучших поэтов современности, а также - поэтические вечера, которые снимались в театральном зале Музея истории ГУЛАГа. На этих вечерах поэт исполняет свои произведения со сцены, затем общается с залом, вспоминает эпизоды из жизни и комментирует свои произведения. Программа "От Автора" выходит в эфир по понедельникам. Героем первой был - поэт, прозаик, переводчик Сергей Гандлевский. Второй - Бахыт Кенжеев. На этой неделе зрители познакомятся с творчеством поэта Полины Барсковой. Полина - русский поэт и прозаик, живет в США. Она - Лауреат ряда литературных премий, в том числе Премии Андрея Белого за первую книгу прозы "Живые картины". Премия была присуждена Полине в 2015 году.

Команда, которая стоит за проектом, хорошо знакома зрителям. Это - Владимир Раевский, который сделал такие программы, как "Сделано в Москве" (канал "Москва 24"), "Научный стенд-ап" и "Карамзин. Проверка временем" (канал "Россия К") и другие. А также - Роман Либеров, которого мы знаем, благодаря документальным фильмам об Ильфе и Петрове, Довлатове и Мандельштаме.

"20-й век дал миру гениальных русских поэтов, но почти не записал их голоса (например, нет ни одной секунды записи Цветаевой, одна-единственная запись Мандельштама, и ни одного кинокадра). Поэтому мы решили снять всех значимых русских поэтов по состоянию на начало 21-го века, и уже записали 21 поэта: от Александра Кушнера и Владимира Гандельсмана до Тимура Кибирова и даже Томаса Венцловы, читающего свои литовские стихи по-русски. Делаем мы это полностью на собственном энтузиазме. Мы привозим в Москву, в том числе и тех поэтов, которые живут за рубежом и мало известны в России - таких, как, например, Владимир Ханан из Иерусалима", - рассказал "РГ" Владимир Раевский.

Кстати, один из ближайших вечеров "От Автора" пройдет в Новом пространстве Театра наций 20 февраля. Героиней вечера, а, соответственно, и программы, станет поэт Катя Капович, которая специально прилетит из Бостона (США).

Программа "Автор театра"."Россия К", с 29 января по 1 февраля, 23.15.

Четыре вечера в компании с театральным режиссером, народным артистом РФ Львом Додиным можно провести, если не пропустить программу Анатолия Смелянского "Автор театра" ("Россия К", с 29 января по 1 февраля в 23:15). Зрители "России К" хорошо знакомы с программами историка театра Анатолия Смелянского. "Тайны портретного фойе", "Михаил Булгаков. Черный снег", "Театральный лицей", "Сквозное действие", "Живешь в таком климате…", "Олег Табаков. В поисках радости", "Мхатчики. Театр времен Олег Ефремова" - вот неполный список. За некоторые их программ автор был удостоен премии "ТЭФИ". И вот новая программа посвящена Льву Додину. Первый выпуск ("Братья и сестры") - о его одноименном спектакле, ставшем своего рода манифестом нового театра. Речь также пойдет о судьбе "Современника" и об Олеге Ефремове, с которым Л.Додин был тесно связан в начале 1980-х годов.

Второй выпуск ("Сверхвозможности") - о платоновском "Чевенгуре", одном из важных спектаклей Л.Додина. В третьем ("Кантилена") - педагог и соратник Додина Валерий Галендеев говорит о его школе и секретах режиссуры. Сам Додин вспоминает своих учителей Матвея Дубровина и Бориса Зона. В четвертом выпуске ("Последний из могикан") Лев Додин говорит о тех, кто повлиял и сформировал его не только как деятеля театра, но и как человека - о Федоре Абрамове, Андрее Сахарове, Давиде Боровском; вспоминает годы своего ученичества в Ленинградском ТЮЗе времен Зиновия Корогодского, "Свои люди - сочтемся", свой важнейший спектакль той поры, а также представляет спектакль "Вишневый сад".