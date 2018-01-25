На "России К" выйдут передачи про поэта Барскову и режиссера Додина

Новости

Дворкович рассказал о перспективах экспорта зерна 21:31
Дворкович: Россия не готова снимать сельхозограничения с Турции 21:29
Орешкин сообщил о росте прямых иностранных инвестиций в экономику РФ 20:55
Орешкин рассказал о росте экономики в России 20:42
Колобков: Заявки россиян на участие в ОИ могут принимать до 5 февраля 20:34
В Ростове-на-Дону сгорел пассажирский автобус 20:30
Центробанк выступил против обмена криптовалют на рубли 20:25
Путин получил в подарок "мини-грузовик" 20:20
Мизулина прокомментировала ситуацию с изъятием детей в Крыму 20:07
Для россиян, недопущенных на ОИ-2018, проведут альтернативные турниры 20:07
Под Ярославлем заморившая голодом сына женщина получила срок 20:00
В России снизились цены на жизненно необходимые лекарства 19:57
У символа героической обороны Воронежа появился шанс на вторую жизнь 19:54
Ирина Потехина назначена замглавы Минобрнауки 19:54
На Олимпиаду в Пхенчхан поедут 169 российских спортсменов 19:36
В ОАК рассказали о работе над новым сверхзвуковым пассажирским самолетом 19:30
При пожаре в Солнцево погибло два маленьких ребенка 19:28
МИД РФ: Отношения с НАТО не имеют конструктивного развития 19:25
В Сочи уволили бросивших на улице пациента санитарок 19:14
Крым укроют от града 19:11
Росстат зафиксировал рост реальных доходов в декабре 19:08
В Москве бездомные смогут проголосовать на выборах президента РФ на вокзале 19:03
МИД: Попытки Литвы бороться с инакомыслием нарушают свободу слова 18:59
Путин назвал невосполнимой утратой смерть Людмилы Сенчиной 18:58
Под Костромой возбудили дело об опасной питьевой воде 18:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Как гаджеты меняют и упрощают нашу жизнь
Как гаджеты меняют и упрощают нашу жизнь
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
25.01.2018 21:52
Рубрика: Культура

На "России К" выйдут передачи про поэта Барскову и режиссера Додина

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск №7480 (17)

Программа "От Автора" - на канале "Россия К", 29 января в 00.05. Героиня программы - поэт Полина Барскова.

В середине января в ночном эфире телеканал "Россия К" представил премьеру нового важного проекта. Программа "От Автора" - это цикл, представляющий лучших поэтов современности, а также - поэтические вечера, которые снимались в театральном зале Музея истории ГУЛАГа. На этих вечерах поэт исполняет свои произведения со сцены, затем общается с залом, вспоминает эпизоды из жизни и комментирует свои произведения. Программа "От Автора" выходит в эфир по понедельникам. Героем первой был - поэт, прозаик, переводчик Сергей Гандлевский. Второй - Бахыт Кенжеев. На этой неделе зрители познакомятся с творчеством поэта Полины Барсковой. Полина - русский поэт и прозаик, живет в США. Она - Лауреат ряда литературных премий, в том числе Премии Андрея Белого за первую книгу прозы "Живые картины". Премия была присуждена Полине в 2015 году.

Команда, которая стоит за проектом, хорошо знакома зрителям. Это - Владимир Раевский, который сделал такие программы, как "Сделано в Москве" (канал "Москва 24"), "Научный стенд-ап" и "Карамзин. Проверка временем" (канал "Россия К") и другие. А также - Роман Либеров, которого мы знаем, благодаря документальным фильмам об Ильфе и Петрове, Довлатове и Мандельштаме.

"20-й век дал миру гениальных русских поэтов, но почти не записал их голоса (например, нет ни одной секунды записи Цветаевой, одна-единственная запись Мандельштама, и ни одного кинокадра). Поэтому мы решили снять всех значимых русских поэтов по состоянию на начало 21-го века, и уже записали 21 поэта: от Александра Кушнера и Владимира Гандельсмана до Тимура Кибирова и даже Томаса Венцловы, читающего свои литовские стихи по-русски. Делаем мы это полностью на собственном энтузиазме. Мы привозим в Москву, в том числе и тех поэтов, которые живут за рубежом и мало известны в России - таких, как, например, Владимир Ханан из Иерусалима", - рассказал "РГ" Владимир Раевский.

Кстати, один из ближайших вечеров "От Автора" пройдет в Новом пространстве Театра наций 20 февраля. Героиней вечера, а, соответственно, и программы, станет поэт Катя Капович, которая специально прилетит из Бостона (США).

Программа "Автор театра"."Россия К", с 29 января по 1 февраля, 23.15.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Шоу Елены Летучей на Первом канале приостановлено

Четыре вечера в компании с театральным режиссером, народным артистом РФ Львом Додиным можно провести, если не пропустить программу Анатолия Смелянского "Автор театра" ("Россия К", с 29 января по 1 февраля в 23:15). Зрители "России К" хорошо знакомы с программами историка театра Анатолия Смелянского. "Тайны портретного фойе", "Михаил Булгаков. Черный снег", "Театральный лицей", "Сквозное действие", "Живешь в таком климате…", "Олег Табаков. В поисках радости", "Мхатчики. Театр времен Олег Ефремова" - вот неполный список. За некоторые их программ автор был удостоен премии "ТЭФИ". И вот новая программа посвящена Льву Додину. Первый выпуск ("Братья и сестры") - о его одноименном спектакле, ставшем своего рода манифестом нового театра. Речь также пойдет о судьбе "Современника" и об Олеге Ефремове, с которым Л.Додин был тесно связан в начале 1980-х годов.

Второй выпуск ("Сверхвозможности") - о платоновском "Чевенгуре", одном из важных спектаклей Л.Додина. В третьем ("Кантилена") - педагог и соратник Додина Валерий Галендеев говорит о его школе и секретах режиссуры. Сам Додин вспоминает своих учителей Матвея Дубровина и Бориса Зона. В четвертом выпуске ("Последний из могикан") Лев Додин говорит о тех, кто повлиял и сформировал его не только как деятеля театра, но и как человека - о Федоре Абрамове, Андрее Сахарове, Давиде Боровском; вспоминает годы своего ученичества в Ленинградском ТЮЗе времен Зиновия Корогодского, "Свои люди - сочтемся", свой важнейший спектакль той поры, а также представляет спектакль "Вишневый сад".

Главное сегодня

Путин предложил создать сверхзвуковой гражданский лайнер
Орешкин рассказал о росте экономики в России
Кремль не нашел цензуры в ситуации с фильмом "Смерть Сталина"
Какой была Людмила Сенчина - любимая "Золушка" советской эстрады
Прокуратура уточнила численность экипажа на пропавшем судне "Восток"