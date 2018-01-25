С августа прошлого года на авиабазе ОДКБ "Кант" действует отряд Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". В него вошли дети российских военных и граждан Киргизии, работающих на объекте. Принимая присягу, учащиеся гарнизонной школы клялись стремиться к наилучшим результатам в учебе и спорте, быть честными, сильными и отважными, защищать слабых и готовить себя к служению и созиданию на благо родины.

Не трудно, потому что интересно

"Юнармия" как организация создана в октябре 2015 года при министерстве обороны РФ. Ее главная цель - патриотическое воспитание подрастающего поколения. Региональные штабы движения открыты во всех субъектах Российской Федерации, а также в Киргизии, Армении и Таджикистане, где действуют военные базы РФ. Юнармейцем может стать каждый школьник. При этом кандидаты должны соблюдать устав движения, быть дисциплинированными и выполнять другие требования. К примеру, тем, кто прогуливает уроки и плохо учится, в отряде не место. Так что, подав заявление, кандидаты сначала проходят испытательный срок, в течение которого должны доказать: стать юнармейцами достойны.

Прием детей в ряды движения на авиабазе проводился в торжественной обстановке в августе, в День Воздушно-космических войск, и в октябре, когда часть отмечала свое 14-летие. Юнармейцы стояли в одном строю с российскими военными и тоже прошли торжественным маршем. Конечно же, при этом очень волновались. В том числе и потому, что понимали - теперь тоже причастны к выполнению важной миссии авиабазы по обеспечению мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

К слову, сейчас в отряде 63 школьника разных возрастов - от первоклашек до старшекласников. Понятно, что без участия взрослых организовать работу этого объединения не получится, поэтому начальником штаба стала педагог-организатор Любовь Белоконева. План работы отряда утверждается командованием авиабазы. Во внеурочное время юнармейцы занимаются огневой, строевой, физической и медицинской подготовкой. Занятия с ними проводят опытные офицеры - специалисты в этих направлениях.

Мальчишки и девчонки изучают устройство огнестрельного оружия, тренируются в его разборке-сборке, маршируют на плацу, усиленно занимаются спортом, учатся оказывать первую медицинскую помощь. Нагрузка у них приличная, ведь занятия (чаще всего они длятся по полтора-два часа) проходят после уроков и практически каждый день. В общем, приходится серьезно трудиться. Хотя сами дети говорят, что им совсем не тяжело, - потому что интересно.

- Нравится участвовать в разных мероприятиях и есть возможность многому научиться, - так объясняет свое вступление в ряды юнармейцев пятиклассник Анвар Мусаев. В отряде он с августа прошлого года. За это время хорошо изучил устройство автомата Калашникова, разбирает его меньше чем за минуту, уверенно и правильно марширует, знает, что нужно делать при укусах животных, как спасать утопающих и действовать в других экстренных ситуациях.

Родители Анвара - гражданские работники авиабазы, сам он тоже не собирается становиться военным. Ему нравится профессия журналиста. При этом у парнишки есть заветная мечта - стать президентом. Правда, какой страны - России или Киргизии, - он еще не решил. Ну а пока Анвар намерен и дальше хорошо учиться как по основным предметам, так и на занятиях отряда, которые, как он убежден, в будущем ему очень помогут, в том числе во время службы в армии. Каждый мужчина, по его словам, должен быть готов защищать родину.

Анвар - один из самых активных юнармейцев, ответственный, дисциплинированный, к тому же отличник. А потому он оказался в составе группы, которая представляла отряд юнармейцев авиабазы "Кант" на Всероссийском слете движения.

На слете в Москве...

Четверо ребят и Любовь Белоконева съездили в Москву в конце минувшего декабря. На слет собрались более 300 детей, юношей и девушек со всех уголков России, а также из трех других стран. В российской столице они провели четыре дня. Экскурсии, занятия и встречи проходили в военно-патриотическом парке "Патриот". Детям показали современную военную технику, оружие и экипировку спецназовцев, рассказали о героях России. С юнармейцами встретились статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Николай Панков и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, прославленные артисты и спортсмены.

На слете речь шла об организации военно-спортивных и военно-тактических игр, усовершенствовании формы и летнем отдыхе юнармейцев, о доработках устава движения. Была утверждена программа развития до 2020 года.

Пройдя первоначальный курс обучения, юнармейцы авиабазы приняли участие в военно-тактической игре лазертаг (лазерный пейнтбол). Ребята очень старались и выступили успешно - команда, в составе которой они играли, победила. Грамоты им вручил известный шоумен Михаил Галустян.

Юнармейцы посетили военно-исторический музей "Несокрушимые". В Доме правительства для них была организована новогодняя елка. Показательно, что на детском празднике выступили артисты ансамбля имени Александрова и другие знаменитые творческие коллективы. Кроме того, дети побывали на елке на Красной площади.

Поездка произвела на ребят сильное впечатление, они узнали много нового и интересного. Как говорит Любовь Белоконева, все эти дни прошли для них с большой пользой. Вернулись с множеством идей, которые теперь будут воплощать в жизнь. В ближайших планах, к примеру, организация и проведение военно-спортивной игры "Зарница" (вначале у себя, а затем совместно с киргизстанскими школьниками), создание своего небольшого полигона, где дети могли бы осваивать первоначальные военные навыки. Есть также задумки, как организовать углубленное изучение истории Отечества.

... и в киргизстанском детском доме

На следующий день после возвращения участников слета из Москвы большая группа юнармейцев авиабазы побывала в Беловодском детском доме сирот-инвалидов. Воспитанникам интерната они привезли новогодние подарки, а также одежду и обувь. Хозяева показали гостям специально подготовленный концерт. Его участниками стали и прикованные к инвалидным коляскам ребята, исполнившие несколько песен.

Гости тоже постарались - выступили со своими концертными номерами. Всеобщее оживление вызвала показанная ими сценка прихода Деда Мороза, у которого воровали подарки Баба Яга, Кикимора и Леший. Воспитанники детдома вместе с гостями пели популярные песни и участвовали в играх. Судя по довольным детским лицам, приезду юнармейцев они были рады. С этим детским домом, к слову, гарнизонная школа поддерживает отношения вот уже несколько лет.

Кстати



Одним из первых достижений отряда юнармейцев стало первое место на региональном конкурсе знаменных групп, который прошел в ноябре прошлого года в Бишкеке. Помимо всего прочего, юнармейцы всегда успешно выступают с патриотическими песнями на праздничных концертах. А к Дню народного единства они подготовили большую литературно-музыкальную композицию "России славные сыны". Ребята проникновенно читали стихи и исполняли песни о Родине и ее героях.