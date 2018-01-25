Обозначены все критерии допуска россиян в Пхенчхан

Международный олимпийский комитет (МОК) в своем официальном пресс-релизе подробно разъяснил критерии, по которым происходил допуск российских спортсменов на зимние Игры в Пхенчхане.

Напомним, комиссия МОК ранее вычеркнула из нашей предварительной заявки более сотни атлетов, среди которых звезды мирового уровня - биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, мастер шорт-трека Виктор Ан и другие.

В списке критериев более десятка пунктов, причем принципиально новым можно назвать то обстоятельство, что МОК опирается на информацию, которая содержится в файлах с данными по пробам из Московской антидопинговой лаборатории, взятым у наших атлетов в период с 2012 по 2015 год. На самом деле достоверность этих данных весьма сомнительна, они были получены нелегитимным путем через удаленный доступ.