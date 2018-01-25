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25.01.2018 22:25
Рубрика: Общество

Один в доме

Депрессия потеснит онкологию и болезни сердца?
Текст: Владимир Богданов
Российская газета - Федеральный выпуск №7480 (17)
Одиночество и самоизоляция пенсионеров пагубно сказываются на их здоровье. А отсутствие общения и вовсе может сократить жизнь. Так, группа ученых во главе с Джейн Уордл из Университетского колледжа в Лондоне, изучая процесс старения, в течение двух лет провела несколько экспериментов. Обследование 65 тысяч человек старше 50 лет показало: почти половина из них тяжело страдают от недостатка внимания. За время исследования умерли почти 22 процента участников. Те, кто уже не работал, болел и был лишен заботы близких...
Фото: depositphotos.com От социальной изоляции страдают не только старики. Фото: depositphotos.com
От социальной изоляции страдают не только старики. Фото: depositphotos.com

Исследователи пришли к выводу: одиночество ослабляет иммунную систему человека, в разы увеличивает риск возникновения болезней. По прогнозам зарубежных медиков, к 2020 году число диагнозов "депрессия" может превысить все зарегистрированные случаи онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Но уже сейчас по степени опасности депрессивное состояние нисколько не уступает этим смертельно опасным недугам, поскольку становится причиной более 60 процентов самоубийств.

Вообще ситуация с одиночеством пожилых людей настолько серьезна, что даже в такой благополучной стране, как Великобритания, только что было принято решение назначить министра по вопросам одиночества. Более того, обещано выделить необходимое финансирование для организаций, которые будут непосредственно задействованы в практической работе по устранению проблемы. Ведь, по данным британского отделения Красного Креста, в Соединенном Королевстве около 9 миллионов человек регулярно жалуются на одиночество. Причем от социальной изоляции страдают не только старики, но и другие группы населения, включая молодых мам и людей с ограниченными возможностями.

Фото: Depositphotos.com
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Кстати, как показывают опросы "Левада-центра", больше четверти россиян боятся наступления старости. Сформирован и рейтинг главных проблем пожилых россиян: мизерные пенсии (59 процентов), болезни (45 процентов), одиночество (25 процентов), ощущение собственной ненужности (24 процента ) и неуважение со стороны молодежи (18 процентов).

Вместе с тем открытой остается проблема определения возрастных границ, критериев старости. Европейское региональное бюро ВОЗ еще в 1973 году приняло решение считать возраст 60-74 лет пожилым, 75-89 лет - старческим, 90 лет и старше - возрастом долгожителей. Но единой структуризации старости до сих пор нет.

- Традиционная концепция старости пришла в негодность. Владение современными технологиями оказывается едва ли не более значимой различительной особенностью, чем возраст как таковой, - считает кандидат социологических наук, завкафедрой гуманитарных дисциплин Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Антон Смолькин.

Конечно, способы избавиться от одиночества в старости существуют. Например, во многих регионах России действуют курсы по обучению компьютерной грамотности пенсионеров. А владение Интернетом - это огромное "окно" для общения. Где-то есть курсы для переподготовки пожилых - с предоставлением посильной работы. Успешно работают клубы здоровья для людей в возрасте... Но, понятно, что все эти возможности не везде и не для всех. Тем не менее медики убеждены: от самого пожилого человека во многом зависит, насколько сильно его захватывает чувство одиночества, насколько он покоряется ему, насколько оно становится сильнее всех других человеческих чувств.

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