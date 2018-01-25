Опубликован полный состав сборной России на Олимпийских играх

В него попали 169 спортсменов, как об этом сегодня на встрече с журналистами заявил первый вице-президент организации Станислав Поздняков.

Наша команда на Играх будет представлена в 15 видах спорта: биатлон, бобслей, скелетон, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей и шорт-трек.

Состав олимпийской сборной России

Биатлон

Мужчины - Матвей Елисеев, Антон Бабиков

Женщины - Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова

Бобслей

Мужчины - Максим Андрианов, Руслан Самитов, Юрий Селихов, Алексей Стульнев, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко

Женщины - Юлия Беломестных, Александра Родионова, Анастасия Кочержова, Надежда Сергеева

Скелетон

Мужчины - Владислав Марченков, Никита Трегубов

Горнолыжный спорт

Мужчины - Александр Андриенко, Павел Трихичев, Александр Хорошилов

Женщины - Екатерина Ткаченко, Анастасия Силантьева

Керлинг

Мужчины - Александр Крушельницкий

Женщины - Галина Арсенькина, Юлия Гузиева, Ульяна Васильева, Виктория Моисеева, Анастасия Брызгалова, Юлия Портунова

Конькобежный спорт

Мужчины - Сергей Трофимов

Женщины - Ангелина Голикова, Наталья Воронина, Ольга Граф

Лыжное двоеборье

Мужчины - Эрнест Яхин

Лыжные гонки

Мужчины - Александр Большунов, Александр Панжинский, Алексей Виценко, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Алексей Червоткин

Женщины - Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Анна Нечаевская, Анастасия Седова Наталья Непряева

Прыжки на лыжах с трамплина

Мужчины - Михаил Назаров, Алексей Ромашов, Евгений Климов, Денис Корнилов

Женщины - Ирина Аввакумова, Александра Кустова, Софья Тихонова, Анастасия Баранникова

Санный спорт

Мужчины - Владислав Антонов, Семен Павличенко, Андрей Богданов, Александр Денисьев, Андрей Медведев, Роман Репилов, Степан Федоров

Женщины - Екатерина Батурина

Сноуборд

Мужчины - Никита Автанеев, Дмитрий Сарсембаев, Виктор Вайлд, Даниил Дильман, Дмитрий Логинов, Антон Мамаев, Николай Олюнин, Андрей Соболев, Владислав Хадарин

Женщины - Милена Быкова, Мария Васильцова, Екатерина Тудегешева, Алена Заварзина, Кристина Пауль, Наталья Соболева, Софья Федорова

Фигурное катание на коньках

Мужчины - Дмитрий Алиев, Михаил Коляда

Женщины - Алина Загитова, Евгения Медведева, Мария Сотскова

Пары - Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Кристина Астахова/Алексей Рогонов

Танцы на льду - Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро

Фристайл

Мужчины - Илья Буров, Станислав Никитин, Игорь Омелин, Максим Буров, Семен Денщиков, Егор Коротков, Павел Кротов, Сергей Ридзик, Александр Смышляев, Павел Чупа

Женщины - Алина Гриднева, Валерия Демидова, Марика Пертахия, Лана Прусакова, Регина Рахимова, Кристина Спиридонова, Екатерина Столярова, Виктория Завадовская, Любовь Никитина, Александра Орлова, Анастасия Таталина, Анастасия Чирцова

Хоккей

Мужчины - Сергей Андронов, Александр Барабанов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Михаил Григоренко, Алексей Марченко, Сергей Мозякин, Никита Нестеров, Николай Прохоркин, Илья Сорокин, Никита Гусев, Павел Дацюк, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Богдан Киселевич, Илья Ковальчук, Василий Кошечкин, Иван Телегин, Динар Хафизуллин, Игорь Шестеркин, Вадим Шипачев, Сергей Широков.

Женщины - Надежда Александрова, Мария Баталова, Людмила Белякова, Лиана Ганеева, Ангелина Гончаренко, Елена Дергачева, Евгения Дюпина, Фануза Кадирова, Диана Канаева, Виктория Кулишова, Екатерина Смолина, Ольга Сосина, Алена Старовойтова, Валерия Тараканова, Екатерина Лобова, Надежда Морозова, Екатерина Николаева, Валерия Павлова, Нина Пирогова, Светлана Ткачева, Анастасия Чистякова, Анна Шохина, Алевтина Штарева.

Шорт-трек

Мужчины - Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов

Женщины - Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич.

Напомним, Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.