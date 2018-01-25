Орешкин рассказал о росте экономики в России

Рост ВВП России на уровне 3 процентов возможен при реализации определенных реформ, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия 1".

"Что касается темпов роста в районе 3 процентов - эти цифры у нас были в целевом сценарии, опубликованном еще в апреле прошлого года. Этот прогноз предполагал реализацию целого набора изменений, новых программ, которые мы прорабатываем, некоторые начинают запускаться. От удачи этих программ будет зависеть, достигнем мы этих значений или нет", - сказал глава Минэкономразвития.

Это оптимистическая оценка, добавил он и пояснил, что базовый сценарий предполагает рост около 2 процентов. Базовый показатель может быть превышен в результате активных действий, уточнил глава минэкономразвития.