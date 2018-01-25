Орешкин сообщил о росте прямых иностранных инвестиций в экономику РФ

В результате улучшения инвестиционного климата в России прямые иностранные инвестиции в экономику страны в 2017 году составили 20-25 миллиардов долларов США.

Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, выступая на сессии, организованной официальной российской резиденцией в Давосе - "Русским домом".

"У нас было менее 20 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций в 2015 году, в 2016 году - был почти коллапс, в 2017 году такие инвестиции составили порядка 20-25 миллиардов долларов", - цитирует ТАСС.

Максим Орешкин подчеркнул, что вложения компаний оправдались. Те, кто инвестировали в турбулентный период, сейчас пожинают хорошие плоды своих решений, отметил он.