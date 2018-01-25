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25.01.2018 21:30
Рубрика: Общество

"Я не жадный, я рачительный"

Почему люди не доверяют фондам помощи
Текст: Артем Лощихин
Российская газета - Федеральный выпуск №7480 (17)
Лишь 19 процентов (в 2005 году - 24 проц.) опрошенных фондом "Общественное мнение" полагают, что благотворительные организации оказывают реальную помощь. Это рекордно низкий показатель доверия.

Ему противоречит рекорд доверия к явлению благотворительности (77 проц.). Абсолютный рекорд - ответ на вопрос: "Каким организациям вы доверяете? Ответ "Таких организаций нет" дали 62 проц. Причин столь низкого доверия к организациям, занимающимся социальной помощью нуждающимся, по мнению опрошенных, несколько. Главные - мошенничество (19 проц.), пропаганда милосердия как формы ухода от налогов "благодетелей" (17 проц.), "отсутствие контроля и прозрачности" (14 проц.). При этом знают и лично сталкивались с недобросовестностью благотворителей 11 проц. опрошенных, а не могли выяснить, куда и на что потрачены их перечисления, 9 проц. жертвователей.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Вопреки кризису доверия к фондам помощи, до 77 проц. говорили о том, что они впредь готовы жертвовать.

- Сегодня идет переформатирование благотворительности, - считает Лариса Паутова, директор проектов Фонда "Общественное мнение". - Пока она воспринимается как нечто обезличенное. Да, мы видим фотографию ребенка, которому хотим помочь, но деньги нужно переслать на безымянный счет. Но люди так устроены: хотят помогать. По нашим опросам, почти никто (лишь 4-9 проц. в разных возрастах согласны) не хочет переводить пожертвования организациям, но многие (от 56 и до 79 проц.) хотят помогать конкретным людям. Они осваивают краудфандинг - коллективный сбор денег через интернет на личные нужды.

Граждане не хотят быть "объектом" - сдал деньги и забудь, они поняли, что могут быть независимыми

Паутова убеждена, что новая форма благотворительности стала трендом по двум причинам. - кризис доверия к фондам и меняется самоощущение граждан. Они не хотят быть "объектом" - сдал деньги и забудь, они поняли, что обладают субъектностью - могут быть независимыми. Что и есть ростки гражданского общества. Или как заметил один из участников опроса, объясняя причину недоверия к бдаготоврительным фондам и отказа от участия в акиях милосердия, организованных ими: "Я не жадный, я рачительный". .

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