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25.01.2018 22:13
Рубрика: Культура

Писатель в ловушке времени

Стала ли литература заложницей истории? Об этом дискутировали Павел Басинский и Лев Данилкин
Текст: Андрей Васянин
Взять и вырвать из книги больше 10 страниц - ну, скажем, 13. Можно ли после этого отследить логику сюжета, понять мотивы, двигавшие героями? А что если 100 лет назад при переходе на григорианский календарь эти самые страницы, точнее, целых 13 дней, вырвали из русской истории? Заметили ли это российская культура и литература?

Именно об этом в день третьей годовщины портала ГодЛитературы.РФ спорили два писателя, лауреаты Национальной премии "Большая книга" - редактор отдела культуры "РГ" Лев Данилкин и обозреватель Павел Басинский.

Фото: ТАСС/Пресс-служба Кинокомпании "Cinema-Line"
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- Для меня это довольно болезненный вопрос, - начал разговор Басинский. - Потому что для писателя важны каждый день, каждая дата. Лев Толстой не  случайно ушел из Ясной Поляны 28 октября. Ведь он родился 28 августа 1828 года и считал число 28 счастливым. Потому-то мне и кажется, что Толстой не собирался умирать. Иначе зачем бы он выбрал для ухода именно этот день?! Думаю, "Декрет о введении в Российской республике западноевропейского календаря" был важен политически, экономически. О культуре в этот момент не подумали.

- Новая власть строит новый мир и запускает новое время. Отсюда и ленинский декрет. Но Ленин не устроил коллективную амнезию, эти дни не были вычеркнуты из нашей памяти, - делился своими размышлениями Лев Данилкин. - Произошла просто техническая замена. Началась новая эра, новый отсчет.

Потому что для писателя важны  каждый день, каждая дата. Лев Толстой  не случайно ушел из Ясной Поляны  28 октября. Ведь он родился  28 августа 1828 года и считал число 28  счастливым. Потому-то кажется,  что Толстой не собирался умирать.  Иначе зачем бы он выбрал для ухода  именно этот день?!

Черту в этой дискуссии подвел "третейский судья" директор Гослитмузея Дмитрий Бак:

- Есть абсолютное время, время русской литературы, время художественно и вот как раз напитываясь им, мы можем эти исторические парадоксы как-то "подсветить" вечным. А с историей играть нельзя - это очень опасная штука.

Фото: Из личного архива
Марина Смирнова: Литература - это возможность рассуждать о себе

Актер Максим Аверин, активный участник всех мероприятий портала ГодЛитературы.РФ, читал "Сон Татьяны" из бессмертного романа в стихах "Евгений Онегин", а актриса Юлия Ромашина - письмо Татьяны. Тональность вечера сменилась. И разговор от государственной истории повернулся к литературе, к Пушкину - к вещам, от политики далеким.

Порталу ГодЛитературы.РФ исполнилось три года и его сотрудникам и гостям было что вспомнить. В первую очередь - о сверхуспешном проекте минувшего года "Читаем Онегина". 24 страны читали роман вместе с жителями России. В акции приняли участие Татьяна Голикова и Алексей Гуськов, Ольга Васильева и Александр Ф.Скляр, Дина Рубина, Диана Арбенина и другие звезды музыки и литературы, политики и экономики. Их читательское вдохновение сделало видеокнигу по роману в стихах событием Рунета.

Заместитель главного редактора "Российской газеты" Ядвига Юферова напомнила собравшимся, что за три года своего существования портал поднялся в топ-20 среди полутора тысяч сайтов, посвященных литературе и культуре по версии Rambler. И что важно - без единой строчки рекламы!

Фото: "Книжная индустрия"/Владимир Борзилов
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Но главное, что показали три года жизни сайта - вопреки слухам, книга остается одним из краеугольных камней российской жизни. На вечере в "Российской газете" был продемонстрирован трехтомник, выпущенный порталом и Первой образцовой типографией - книги с лучшими рассказами читателей сайта, присылавших их на конкурсы "Год победы литературы", "Дама с собачкой", и "Чудество".

Под занавес вечера на сцену вышли те, без кого невозможно представить ни ГодЛитературы.РФ, ни современную русскую словесность - "Персоны года"-2017 по версии редакции сайта. С цветами и валенками "Российскую газету" покидали: актер Максим Аверин, директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак, директор РГДБ Мария Веденяпина, продюсер книжного фестиваля "Красная площадь" Андрей Гельмиза, художник книги Татьяна Кастерина, детский поэт Анастасия Орлова и издатель Елена Шубина.

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