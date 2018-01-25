Предприниматели смогут получить в МФО до пяти миллионов рублей

Сумму займа в микрофинансовых организациях малому и среднему предпринимательству (МСП) решено увеличить до пяти миллионов рублей. Такой законопроект правительство внесло в Госдуму.

Документ предполагает, что микрофинансовые организации (МФО) смогут предоставлять индивидуальным предпринимателям и юрлицам займы до пяти миллионов рублей. Сейчас МФО могут предоставлять максимум три миллиона рублей.

По словам Андрея Паранича, замглавы СРО "МиР", МСП составляет приблизительно пятую часть рынка микрофинансирования. "Средняя величина займа МСП на рынке меньше миллиона рублей. Но хорошие заемщики, у которых уже есть история взаимодействия с МФО и хорошо развиваются проекты, просят сумму больше. И именно с точки зрения стимулирования работающих бизнесов эта цифра очень актуальна", - полагает он.

Юрист Александр Хуруджи полагает, что законопроект является логичным решением для поддержки МСП, поскольку редко какой бизнес ведется на собственные средства.

"Но следует учитывать за три года с момента последней редакции ст. 12 закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" инфляция и рост цен несколько обесценили покупательную способность рубля, поэтому эта мера поддержки МСП оказывается не такой уж и существенной", - добавляет он.

Малый и средний бизнес составляет пятую часть рынка микрофинансирования

Эксперт московского отделения "ОПОРЫ России" по финансовым вопросам Алексей Петропольский обратил внимание на другую проблему в отношениях МФО и малого бизнеса: "Когда компания хотя бы немного задерживает выплаты, на нее начинают в буквальном смысле давить через службу судебных приставов, арестовывать счета и деньги, поскольку все микрофинансовые организации работают только с одной целью - построить отношения так, чтобы деньги им не вернули, и, следовательно, должника втянут в судебный процесс, который будет доведен до конфискации машины, квартиры, банковских счетов и прочего имущества".

Он уверен, что если предприниматель нуждается в займе, ему будет гораздо выгоднее и безопаснее взять его у своих партнеров или в банке. Банк не сможет поставить бизнес в такие кабальные условия - Центробанк не позволит. Кредит в банке невозможно взять без обеспечительных документов и поручительств для полной уверенности банка в том, что этот кредит будет погашен. Тем не менее для большинства МСП ценность работы с МФО как раз в более гибком отношении к заемщику и отсутствии бумажной волокиты.