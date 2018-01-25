25 января исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Чтобы вспомнить о нем, можно выбрать любой способ времяпрепровождения - почитать стихи, посмотреть фильмы, послушать песни, сходить на выставку или в театр. Вот лишь несколько советов - по выбору "РГ".

Телевидение

На Первом канале премьера документального фильма "Владимир Высоцкий: "И, улыбаясь, мне ломали крылья" (27 января в 10:20). Есть фотографии и редкие кадры кинохроники, которые расскажут о Высоцком новые истории... Друг поэта, режиссер Андрей Тарковский говорил о нем: "У меня такое впечатление, что он - один из немногих художников нашего времени, который сумел выразить свое время, как никто". Мало кому известно, что Высоцкий мог сыграть у Тарковского в фильме "Андрей Рублев". И даже прошел пробы. Но съемки с Высоцким так и не состоялись.

Наиболее известные портреты поэта сделал фотограф Валерий Плотников. 283 черно-белых, семь цветных кадров Высоцкого, восемь фотосессий. Одну из них фотограф назвал "серенадной". Это было в 1975 году. Сохранилась любительская пленка, на которой Высоцкий и Влади отдыхают в живописном месте. Эти кадры уже мелькали в фильмах о Высоцком, но где они были сняты и какие драматические истории стоят за съемкой, сделанной в Белоруссии, будет рассказано впервые. Влюбленную пару пригласил режиссер Виктор Туров. Факт, известный немногим: именно он открыл Высоцкого как автора песен для кино.

В Советском Союзе снять документальный фильм о Высоцком профессионалы не решались. Рискнул только один человек. Студент ВГИКа Петр Солдатенков. Он вспоминал: "Документалистика просто шарахалась от Высоцкого. Я не понимал почему". Он мечтал снять дипломный фильм о легендарном поэте, и Высоцкий пошел навстречу настырному студенту. Солдатенкову удалось сделать четыре съемки актера, в том числе записать две минуты последнего спектакля "Гамлет"...

В фильме также принимают участие: вдова Марина Влади, сын Никита Высоцкий, Вениамин Смехов, Никита Ефремов, Аглая Шиловская и другие.

Помимо этого, в эфире Первого канала вновь пройдет "Своя Колея" - ежегодная церемония вручения премии Фонда Высоцкого (26 января в 21:30). Ведущие - Екатерина Гусева и Дмитрий Харатьян. На торжественном вечере прозвучат песни Высоцкого в исполнении известных музыкантов, актеров, деятелей культуры и искусства. Среди участников: Григорий Лепс, Михаил Ефремов, Евгений Миронов, Варвара Визбор, Тамара Гвердцители, Гоша Куценко, Полина Гагарина и другие.

…Всего за полгода до своей трагической смерти Владимир Высоцкий приехал на запись "Кинопанорамы" в студию к Эльдару Рязанову. Он был уже сильно измучен и нездоров. В последний год жизни Высоцкий пытался освободиться от наркотической и алкогольной зависимости, лежал в парижской клинике, но ничего не помогло. На кадрах "Кинопанорамы" видны его распухшие красные пальцы, которыми он бьет по струнам гитары. Но при этом волевое лицо остается прежним. Эксклюзивные рабочие материалы съемок этой "Кинопанорамы" покажут на Первом канале в проекте "Живой Высоцкий" (27 января в 13:35).

Также Первый канал повторит в эфире документальный фильм "Владимир Высоцкий: Последний год" (27 января в 14:40). Авторы фильма встретились с очевидцами, которые рассказали в деталях, как начался отсчет последнего года жизни Владимира Высоцкого и как он его прожил. В фильме продемонстрированы уникальные кадры. Съемка японского телевидения 12 июля 1980 года. Последнее в жизни интервью Владимира Высоцкого, за две недели до смерти.

Художественные фильмы "Вертикаль" Станислава Говорухина и "Высоцкий. Спасибо, что живой" смогут посмотреть как поклонники творчества Высоцкого, так и те, кто в силу возраста, ничего не знают о нем.

На канале "Россия 1" к 80-летию Владимира Высоцкого - документальный фильм Александра Рогаткина "В гости к Богу не бывает опозданий…" (26 января в 23:20). Малоизвестные факты, уникальный видеоматериал и необычные точки зрения - все в этой ленте.

На телеканале "Россия К" к юбилею - программы "Пешком..." (25 января, 7:05), "Владимир Высоцкий. Монолог" в рубрике "ХХ ВЕК" (25 января, 11:10; повтор в 0:00) и вечер-посвящение "Я, конечно, вернусь..." (27 января, 18:10).

В программе "Пешком..." вместе с ведущим Михаилом Жебраком телезрители смогут прогуляться по Москве Высоцкого. Он был настоящим москвичом, укорененным в городскую ткань, и воспел улицы и переулки Москвы в стихах. Программа "Владимир Высоцкий. Монолог" - уникальная запись артиста на телевидении, которая состоялась в январе 1980 года, всего за полгода до его кончины. Вступительное слово Вениамина Смехова.

Вечер-посвящение Владимиру Высоцкому "Я, конечно, вернусь...". Это запись концерта, состоявшегося 25 января 1997 года в Государственном культурном центре-музее Владимира Высоцкого в день 59-летия со дня его рождения. В вечере принимают участие: Юлий Ким, Александр Скляр и группа "Ва-Банк", Гарик Сукачев и группа "Неприкасаемые", Сергей Галанин и группа "Серьга", "Митьки", группа "Футболс" и другие. Звучат песни самого Высоцкого, а также песни, посвященные ему. Андрей Вознесенский и Игорь Иртеньев читают свои стихи. Аркадий Вайнер преподносит в дар музею Высоцкого специально изданную к этому дню книгу "Место встречи изменить нельзя". Ведущий - Вениамин Смехов.

Театр

2 февраля 2018 года в рамках празднования юбилея Владимира Высоцкого в Московском Театре на Таганке состоится премьера спектакля режиссера Максима Диденко "Беги, Алиса, беги". Вдохновением для постановки стала культовая музыкальная сказка Владимира Высоцкого "Алиса в Стране Чудес".

Режиссер Максим Диденко: "Я родился в тот год, когда Высоцкий умер, поэтому шансов пересечься с ним вживую просто не было. В детстве он был для меня мифологической фигурой - в первую очередь, из кино, во вторую - автором замечательных песен. Когда я пришел работать на Таганку, то снова погрузился в его творчество. А любовь к нему была всегда - он абсолютный русский герой".

Предпремьерный показ пройдет 25 января 2018 года, в 80-й день рождения великого русского актера и музыканта. Первыми зрителями спектакля станут участники проекта краудфандинга, поддержавшие создание новой "Алисы" на портале Planeta.

Подготовка новой постановки шла почти год: директор театра Ирина Апексимова и режиссер Максим Диденко собрали творческую "команду мечты": драматург Валерий Печейкин создал новую пьесу о приключениях Алисы (а точнее, сразу нескольких Алис), художник Мария Трегубова стала автором самых масштабных декораций в истории знаменитого московского театра, а композитор Иван Кушнир написал оригинальную музыку на стихи Владимира Высоцкого.

В спектакле заняты 22 артиста театра и одна приглашенная актриса - исполнительница юной Алисы Настя Митигуллина, которую режиссер выбрал на кастинге среди нескольких сотен участников. В постановке заняты: Настя Митигуллина, Дарья Авратинская, Мария Антонова, Ирина Апексимова, Тимур Бадалбейли, Артем Болотовский, Александра Басова, Светлана Брыксина, Екатерина Варкова, Елизавета Высоцкая, Дмитрий Высоцкий и другие артисты.

В Театре имени Пушкина пройдет разовая постановка "Горький. Дно. Высоцкий", что означает - играть будут лишь один вечер. 25 января в день рождения Владимира Высоцкого на основной сцене театра и будет показан спектакль. Постановка Бориса Дьяченко. В спектакле классическая пьеса Горького "На дне” органично переплетается с песнями Владимира Высоцкого. Знакомые практически каждому и уже почти хрестоматийные тексты в устах современных молодых людей звучат свежо и актуально.

25 января Московский Губернский театр представит музыкальный спектакль "Высоцкий. Рождение легенды" в постановке Сергея Безрукова на сцене Кремлевского дворца. Создатели спектакля попытаются ответить на вопрос: как рождается легенда? Образ Высоцкого не отдан конкретному актеру - он возникает из разыгранных на сцене эпизодов его жизни, исповедальных стихов и песен. В основу спектакля легли воспоминания современников, малоизвестные факты жизни Высоцкого, фрагменты из писем и дневников.

Как и у многих поэтов, биография Высоцкого написана в его песнях и стихах. В исполнении актеров Московского Губернского театра прозвучат самые знаменитые из них, отмечая заметные вехи его жизни. "Я не люблю", "Моя цыганская", "Баллада о любви", "Мой черный человек", "Лирическая", "Я несла свою беду", "07", "Кони привередливые", "На Большом Каретном" и многие другие. Песни Высоцкого будут исполнены в разных жанрах: от классического бардовского исполнения под гитару и оркестровых аранжировок в стиле 70-х годов прошлого века до абсолютно нового рок-звучания. Спектакль создан при участии Дома Высоцкого на Таганке, и в нем участвуют: Сергей Безруков, Карина Андоленко, Александр Тютин, Дмитрий Карташов, Сергей Вершинин, Антон Соколов, Вера Шпак, Михаил Шилов, Елена Доронина и другие.

Выставки

"История легенды. Шемякин, Высоцкий и русский Париж 1970-х" - так называется новая выставка, которая пройдет в Москве в Altmans Gallery и в петербургском Центре Михаила Шемякина 26 января - 18 марта 2018 года. В этом году Шемякину - 75 лет, а Высоцкому исполнилось бы 80. Экспозиция передает атмосферу Парижа 70-х годов - именно на этом фоне развивалась дружба Михаила Шемякина и Владимира Высоцкого, которая переросла в совместное творчество: Шемякин взялся записывать песни Высоцкого и за 6 лет работы создал лучшие записи барда, а Высоцкий подтолкнул Шемякина к созданию памятника Петру Первому.

В состав экспозиции в Altmans Gallery входят графические работы, скульптуры и уникальные ювелирные миниатюры Михаила Шемякина, личные вещи Владимира Высоцкого, а также фотографии, созданные фотографом Валерием Плотниковым. На выставке можно будет увидеть 42 иллюстрации и эскизы Михаила Шемякина к песням Владимира Высоцкого; редкие фотографии Высоцкого, снятые Михаилом Шемякиным; оригинальные пластинки с дарственной надписью и любимые работы, снятые знаменитым французским фотографом Патриком Бернаром в 1976 году; уникальный фильм PBS о Высоцком, впервые экспонирующийся в России, фотографии деятелей Русского Парижа 1970-х годов и друзей Михаила Шемякина из личной коллекции художника - Александра Галича, Андрея Синявского, Юрия Любимова, Булата Окуджавы и других.

В выставочном пространстве Основной и Новой сцен Московского драматического театра им. М.Н.Ермоловой 25 января состоится открытия выставки известного фотографа Валерия Плотникова "Вл. Высоцкий - 80 лет спустя. И другие...". Экспозиция будет состоять из 250 портретов - как Владимира Высоцкого, так и других деятелей искусства.

Концерты

В ГКЦЗ "Россия" 25 апреля 2018 года состоится грандиозное шоу "Высоцкий 80. Я жив!". Это название отсылает к песне "Я жив! Снимите черные повязки!". Подготовка к юбилейному концерту еще идет полным ходом, но билеты на него уже сейчас активно раскупаются.

Это будет концерт необычайного размаха, соответствующего значению Владимира Высоцкого для нашей культуры. К слову, только размер специально изготовленного экрана, используемого в шоу - 200 квадратных метров - это практически трехэтажный дом! Мультимедийное интерактивное шоу покажет, что Высоцкий может быть очень разным, при этом своим для каждого.

Идея проекта, в котором Высоцкий буквально оживает для зрителя благодаря талантам исполнителей и суперсовременным технологиям, принадлежит Никите Высоцкому, а художественный руководитель постановки - народный артист России Александр Домогаров. Также в шоу будут участвовать звезды эстрады, кино и телевидения, победители национальных конкурсов, участники "Евровидения". Все песни прозвучат в сопровождении Симфонического оркестра Войск Национальной Гвардии РФ.

Это шоу - финал целого ряда юбилейных мероприятий и всероссийского гастрольного тура, посвященного 80-летию Владимира Высоцкого. Последний открылся спектаклями "Дороги Высоцкого" в Крыму в ноябре прошлого года. Гастрольный тур задуман с размахом: спектакль увидят в городах Поволжья - в Йошкар-Оле, Чебоксарах, Ульяновске, Самаре, Пензе, Саранске, Нижнем Новгороде, Казани.