Андрей Запорожец представит акустическую программу в Москве

SunSay (Украина). Презентация акустической программы. Москва, клуб "16 тонн", 26 января.

Новый альбом группа выпустила в декабре. А в "Х" (намек на юбилей) Андрей Запорожец сотоварищи включили 13 лучших песен, одна из которых - Wind Song - исполнена в содружестве с Джоном Форте: бойкая и гораздая на идеи компания. Томные, немного нагловатые интонации вокала, легкая расслабленность мелодий, чарующая насыщенность аранжировок, где клавиши, гитары, а то и флейты, свирели непредсказуемо и затейливо витийствуют в строгих ритмах даба, реггей, фанка или баллад... За десять лет SunSay выпустили шесть альбомов. И всегда лихо, задиристо экспериментировали со стилями и эмоциями. Иногда больше уделяя внимание электронике, иногда гитарам и духовым этническим инструментам.

Бонвианы и повесы, казалось, их мелодии написаны словно на жарком карибском пляже, а то в пустынном баре во время одинокого вечера с уже полупустым бокалом. "Гармония хаоса и есть порядок", Love is the only way, "Ты здесь для того, чтобы любить, а не убивать" - все эти строки, кажется, примиряют этих бонвиванов и повес с миром; однако чувствуется и самоирония - предложенные рецепты не выдаются группой за панацею.

Слушать SunSay стоит даже не только за их музыку и зажигательные хиты, но и за то, что именно у них есть свой собственный, окрыляющий и утешающе светлый, благодушный, солнечный взгляд на жизнь. С легким привкусом меланхолии.

Снова будет много гитар, духовых этнических инструментов, бэк-вокала (Тося Чайкина). А Андрей Запорожец, возможно, исполнит "на бис" и песню "Солдат", раз уж параллельно он является и солистом дуэта 5 nizza.

Don Airey/ Tony Carey, Doogie White. (США - Великобритания) Посвящение группе Rainbow. Москва, "Крокус Сити Холл". 31 января.

Ричи Блэкмор возродил Rainbow, но никого из бывших коллег в состав не позвал. Те в ответ объединились вместе показать, что и без своего лидера и гитариста могут исполнить хиты Rainbow не хуже. Благо британский певец Дуги Уайт интонационно, по тембру и подаче вытянет их все.

Любопытно, что никто из трех этих легендарных музыкантов не пересекался в Rainbow. Но каждый сыграл в группе немалую роль. Особенно Тони Кэри, записывавшийся на альбомах 70-х - Rainbow Raising и On Stage, и предложивший тогда немало идей в аранжировках. Тем интереснее их новое прочтение материала одной из главных рок-групп ХХ века. Обещают, что концерт продлится целых три часа.