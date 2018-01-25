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25.01.2018 15:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Тверской - порядок

Столичная полиция отчиталась перед мэром
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7480 (17)
Мэр столицы Сергей Собянин, выступая в четверг на заседании расширенной коллегии ГУ МВД России по Москве, сказал, что прошедший год стал для Москвы еще более спокойным и безопасным, чем 2016-й.

- Стало значительно меньше грабежей, краж, угроз, угонов автотранспорта, хулиганских выходок в пьяном виде - преступлений, которые больше всего раздражают горожан, - подчеркнул Сергей Собянин.

По словам мэра, продолжается многолетняя тенденция снижения числа тяжких и особо тяжких преступлений против жизни людей.

Фото: мвд.рф
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- Москвичи по достоинству оценивают работу столичной полиции. По данным социологии, две трети горожан считают Москву безопасным городом, тогда как еще пять-шесть лет назад так считали менее 30 процентов, - подвел итог глава города.

Оценку мэра столицы уже в цифрах подтвердил начальник Главного управления МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов. Самое главное, по его словам, в Москве стало безопаснее на улицах и в общественных местах - здесь количество преступлений сократилось на 28 процентов. И вообще, уровень преступности в столице остается ниже среднероссийского. Хотя всего за год в Москве зарегистрировано 140,1 тысячи преступлений.

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Так, на 7 процентов сократился массив тяжких и особо тяжких преступлений. Из них количество убийств и покушений на убийство сократилось на 10,3 процента, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 12,8 процента, изнасилований - на 15,7 процента.

Кстати, очень хорошо показала себя система "Безопасный город", уже несколько лет внедренная не только в Москве, но и во многих других регионах. Это когда каждая патрульная машина отображена на экране оперативного дежурного и можно мгновенно отправить ближайший экипаж к месту происшествия. Благодаря этой системе по "горячим следам" раскрыто свыше 3 тысяч преступлений, в том числе 21 убийство, 172 разбоя, 372 грабежа, 1635 краж.

Фото: Следственный комитет РФ
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Олег Баранов сообщил, что столичная полиция за год пресекла деятельность 18 преступных сообществ и более 1,4 тысячи криминальных лидеров и рядовых бандитов, направлены в суд уголовные дела в отношении 133 активных участников группировок. Количество совершенных ими преступлений сократилось на 7,6 процента.

А количество преступлений в сфере экстремизма сократилось на 19,6 процента. И при этом не допущено ни одного убийства с экстремистской или террористической мотивацией. Начальник главка подчеркнул, что большую роль сыграло тесное сотрудничество с коллегами из ФСБ. Олег Баранов не обошел вниманием и упущения в работе: наметились проблемы с раскрываемостью преступлений - не раскрыты 26 процентов.

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