Под Костромой возбудили дело об опасной питьевой воде

В Костромской области возбудили уголовное дело по факту подачи опасной для здоровья воды в дома жителей. Об этом сообщает региональное Следственное управление СКР.

По данным следствия, поводом для возбуждения дела стали публикации в СМИ с жалобами на качество водопроводной воды в городе Буе Костромской области. Когда специалисты взяли пробы воды на экспертизу, то выяснили, что поставляемая местным коммунальным предприятием вода из скважины и двух водоразборных колонок, расположенных в Буе, при систематическом употреблении ее в пищу представляет опасность для жизни и здоровья человека.

После этого в СК возбудили дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

- По данным следствия, с конца 2014 по настоящее время коммунальное предприятие осуществляло добычу питьевой воды из недр скважины в городе Буй и поставляло ее потребителям в жилые дома поселка Лесозавод города Буй в отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения управления Роспотребнадзора по Костромской области о соответствии водных объектов санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта, - сообщили в СКР.

В СК добавили, что в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям главы города Буй по продаже воды населению через киоски, а также будет проверена обоснованность расходования выделенных бюджетных средств на реализацию программы "Чистая вода".

В 2017 году проблемы с качеством водопроводной воды были выявлены в поселке Красное-на-Волге, где из кранов микрорайона Восточный текла вода с примесями ядовитого бора. Против чиновников и бизнесменов, подозреваемых в поставках опасной воды, возбудили уголовные дела, виновных приговорили к штрафам.