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25.01.2018 14:38
Рубрика: Происшествия
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Полицейские задержали фактического руководителя секты "бога Кузи"

Текст: Владимир Полетаев
В четверг стало известно, что в Подмосковье задержан фактический руководитель секты "бога Кузи" Юрий Цукерман, который подозревается в хищении 215 миллионов рублей из вещественных доказательств по делу сектантов. Он находился в федеральном розыске.
Фото: мвд.рф Фото: мвд.рф
Фото: мвд.рф

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила "РГ", что накануне был задержан 59-летний уроженец города Омска, находившийся в розыске по уголовному делу, возбужденному по факту хищения свыше 215 миллионов рублей. Операцию провели сотрудники Главного следственного управления и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из ФСБ России.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Волк уточнила, что Цукерман изготовил поддельные документы, на основании которых в 2016 году судом было вынесено решение о взыскании в его пользу этих денег. Они находились на хранении в уполномоченном органе в качестве вещественных доказательств по ранее возбужденному уголовному делу.

Представитель МВД пояснила, что впоследствии следствием было вынесено постановление о привлечении Цукермана в качестве обвиняемого, он был объявлен в розыск. "В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий на банковских счетах, принадлежащих фигуранту, обнаружена и заблокирована часть похищенных денежных средств в размере более 85 миллионов рублей", - рассказала Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленнику вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до 10 лет заключения.

Между тем в Пресненском районном суде столицы продолжается рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Андрея Попова за создание секты и мошенничество. Он называет себя "богом Кузей".

В ходе предварительных слушаний суд продлил арест "богу Кузе" до 28 мая 2018 года.

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, подсудимый Андрей Попов создал "некоммерческую организацию, посягающую на личность и права граждан под видом осуществления религиозной деятельности". Он воспользовался доверием священников и получил право от имени церкви участвовать в выставках и других мероприятиях. Затем он создал религиозное объединение "бог Кузя", проводил идеологическую обработку его участников, отметила гособвинитель.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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По словам гособвинителя, организация отличалась жесткой внутренней иерархией и наказанием непослушных участников. "Обряды сопровождались противоправными действиями - применением насилия за неповиновение", - сказала прокурор. Попов, по данным обвинения, наносил потерпевшим от 100 до 1200 ударов "плеткой, кожаным ремнем, обувью и руками". Вот как раз за всеми этими бесчинствами, по версии следствия, и стоит фигура Цукермана.

"Не признаю себя виновным ни по одной из статей", - сказал подсудимый после оглашения обвинительного заключения. Пятеро других подсудимых, обвиняемых в участии в секте и мошенничестве, также не признали вину.

Следствием установлено, что в сентябре 2007 года обвиняемый создал секту, деятельность которой связана с причинением вреда здоровью граждан. Во время оперативных мероприятий в московских квартирах пособников Попова были изъяты большие суммы денег, а также специфическая литература и экзотические животные.

Подсудимый производит впечатление неадекватного человека. Ведь и прозвище "бог Кузя" он взял себе после смерти любимого попугая.

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