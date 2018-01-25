Собянин наградил победителей межвузовского World Skills

Новости

Дворкович рассказал о перспективах экспорта зерна 21:31
Дворкович: Россия не готова снимать сельхозограничения с Турции 21:29
Орешкин сообщил о росте прямых иностранных инвестиций в экономику РФ 20:55
Орешкин рассказал о росте экономики в России 20:42
Колобков: Заявки россиян на участие в ОИ могут принимать до 5 февраля 20:34
В Ростове-на-Дону сгорел пассажирский автобус 20:30
Центробанк выступил против обмена криптовалют на рубли 20:25
Путин получил в подарок "мини-грузовик" 20:20
Мизулина прокомментировала ситуацию с изъятием детей в Крыму 20:07
Для россиян, недопущенных на ОИ-2018, проведут альтернативные турниры 20:07
Под Ярославлем заморившая голодом сына женщина получила срок 20:00
В России снизились цены на жизненно необходимые лекарства 19:57
У символа героической обороны Воронежа появился шанс на вторую жизнь 19:54
Ирина Потехина назначена замглавы Минобрнауки 19:54
На Олимпиаду в Пхенчхан поедут 169 российских спортсменов 19:36
В ОАК рассказали о работе над новым сверхзвуковым пассажирским самолетом 19:30
При пожаре в Солнцево погибло два маленьких ребенка 19:28
МИД РФ: Отношения с НАТО не имеют конструктивного развития 19:25
В Сочи уволили бросивших на улице пациента санитарок 19:14
Крым укроют от града 19:11
Росстат зафиксировал рост реальных доходов в декабре 19:08
В Москве бездомные смогут проголосовать на выборах президента РФ на вокзале 19:03
МИД: Попытки Литвы бороться с инакомыслием нарушают свободу слова 18:59
Путин назвал невосполнимой утратой смерть Людмилы Сенчиной 18:58
Под Костромой возбудили дело об опасной питьевой воде 18:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Как гаджеты меняют и упрощают нашу жизнь
Как гаджеты меняют и упрощают нашу жизнь
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
25.01.2018 20:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин наградил победителей межвузовского World Skills

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Михеев
Победители национального чемпионата World Skills получили награды мэра Москвы Сергея Собянина. Талантливых ребят чествовали в концертном зале "Россия" на концерте по случаю Дня студента.

"Татьянин день - это праздник не только для студентов, а вообще для всей Москвы, - сказал Собянин. - Благодаря целеустремленной молодежи наш город вечно молодой! И в награду он дает ребятам самые крутые возможности". А свои умения московские студенты показали всей стране на прошедшем недавно чемпионате World Skills, где столица опередила десятки регионов. Студенчество Москвы оказалось лучше всех в создании дронов, производстве видео и лазеров, холодильной, автомобильной и авиационной техники.

Фото: Анатолий Морковкин/ ТАСС
Татьянин день в объективе фотокоров легендарного информагентства

В их честь в "России" устроили вечерний диджей-сет. Одним из первых его гостей стал боксер-легенда Константин Цзю. Студент, говорил он, должен быть не только умным и активным, он еще и обязан поддерживать физическую форму. "Вот вам мое правило: даже смерть не является уважительной причиной для прогула тренировки", - раскрыл карты 47-летний спортсмен. Двоим парням удалось немножко потренироваться с Константином прямо на сцене. Сначала сделали планку, постояли, перешли в другую стойку, прыжком позу поменяли. Пацаны едва не упали от усталости, а Дзю еще и 15 раз отжался на кулаках. И при этом еще и беседовал с аудиторией!

После боксерских практик гости перешли к танцам. Весь вечер их развлекали группа "Серебро", Бьянка, Кристина Si, DJ Артемий Золотов и Мот, последние хиты которого пели всем залом. Сегодня тысячи селфи из "России" можно будет найти в соцсетях по хэштэгам #энергиямосквы и #мосстудент. И, конечно, возвращение к сессии после "зачетного" концерта.

Главное сегодня

Путин предложил создать сверхзвуковой гражданский лайнер
Орешкин рассказал о росте экономики в России
Кремль не нашел цензуры в ситуации с фильмом "Смерть Сталина"
Какой была Людмила Сенчина - любимая "Золушка" советской эстрады
Прокуратура уточнила численность экипажа на пропавшем судне "Восток"