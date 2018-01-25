Собянин наградил победителей межвузовского World Skills

Победители национального чемпионата World Skills получили награды мэра Москвы Сергея Собянина. Талантливых ребят чествовали в концертном зале "Россия" на концерте по случаю Дня студента.

"Татьянин день - это праздник не только для студентов, а вообще для всей Москвы, - сказал Собянин. - Благодаря целеустремленной молодежи наш город вечно молодой! И в награду он дает ребятам самые крутые возможности". А свои умения московские студенты показали всей стране на прошедшем недавно чемпионате World Skills, где столица опередила десятки регионов. Студенчество Москвы оказалось лучше всех в создании дронов, производстве видео и лазеров, холодильной, автомобильной и авиационной техники.

В их честь в "России" устроили вечерний диджей-сет. Одним из первых его гостей стал боксер-легенда Константин Цзю. Студент, говорил он, должен быть не только умным и активным, он еще и обязан поддерживать физическую форму. "Вот вам мое правило: даже смерть не является уважительной причиной для прогула тренировки", - раскрыл карты 47-летний спортсмен. Двоим парням удалось немножко потренироваться с Константином прямо на сцене. Сначала сделали планку, постояли, перешли в другую стойку, прыжком позу поменяли. Пацаны едва не упали от усталости, а Дзю еще и 15 раз отжался на кулаках. И при этом еще и беседовал с аудиторией!

После боксерских практик гости перешли к танцам. Весь вечер их развлекали группа "Серебро", Бьянка, Кристина Si, DJ Артемий Золотов и Мот, последние хиты которого пели всем залом. Сегодня тысячи селфи из "России" можно будет найти в соцсетях по хэштэгам #энергиямосквы и #мосстудент. И, конечно, возвращение к сессии после "зачетного" концерта.