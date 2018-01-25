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25.01.2018 10:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве рынок "Садовод" загорелся во второй раз за неделю

Текст: Светлана Батова

Второй раз за последнюю неделю загорелся один из павильонов на торговом комплексе "Садовод" на юго-востоке МКАД.

Как сообщает столичное управление МЧС, горит трехэтажный павильон. Площадь возгорания уточняется. Людей вывели в безопасное место.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области/ТАСС
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Напомним, ровно неделю назад, в ночь со среды на четверг, на рынке также горел один из павильонов.

Пользователи "Яндекса" агрессивно отреагировали на пожар, оставив десятки злорадных сообщений на виртуальной карте территории рынка. Похожая картина наблюдается среди пользователей сервиса "Яндекс.Пробки".

"Садовод" - крупнейший оптово-розничный центр. Общая площадь, согласно данным компании, составляет более 40 Га. Это одно из самых известных торговых мест Москвы, здесь продается одежда, товары для детей, садовый инвентарь и техника, товары для рыбалки, также сюда много лет назад переехал Птичий рынок. Здесь более 8 тысяч павильонов.

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