В Москве совершен вооруженный налет на "Почту России"

На юго-западе Москвы совершен вооруженный налет на отделение почты, сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах.

Преступление было совершено в доме № 7/4 на улице 26 Бакинских комиссаров, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Около 10:10 в офис зашел преступник, лицо которого скрывал шарф.

Под угрозой оружия он потребовал у клерков деньги, но ему отказали. Тогда налетчик выхватил пистолет, выстрелил в потолок и скрылся, ничего не взяв. "В результате инцидента никто не пострадал, ведется розыск злоумышленника", - отметил представитель главка.

В пресс-службе столичного отделения "Почты России" заявили, что отделение № 119571 продолжит работу, как только закончатся следственные мероприятия. Предприятие готово оказать содействие полиции.