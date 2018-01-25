Новости

Венецианский ресторан оштрафовали на 20 тысяч евро за огромный счет 13:37
Прибыль российских банков снизилась на 15 процентов 13:26
Лев Лещенко о Людмиле Сенчиной: Мы сохраним этот светлый образ 13:24
Депутаты продумают законы для диверсификации "оборонки" 13:23
Ространснадзор предложил вести видеонаблюдение в салоне самолета 13:19
На Эльбрусе пропали два туриста из Беларуси 13:19
Вышел трейлер фэнтези-триллера "Я сражаюсь с великанами" 13:18
КПРФ отзывает из ЦИК список доверенных лиц Грудинина из-за Удальцова 13:08
В Свердловской области дети погибли при пожаре в общежитии 13:07
ИААФ допустила легкоатлетку Ласицкене до международных стартов 13:05
Прокуратура уточнила численность экипажа на пропавшем судне "Восток" 13:05
В Китае нашли существо, "хранившееся" в янтаре сто миллионов лет 13:04
Иосиф Кобзон о кончине Людмилы Сенчиной: Золушка покинула нас 12:57
Какие предметы по выбору вы будете сдавать на ЕГЭ в 2018 году 12:48
В Москву на следующей неделе придет оттепель 12:46
Главного руководителя секты "бога Кузи" задержали в Подмосковье 12:44
В Омске создали приложение по поиску пары для похода в театр 12:42
Кремль не нашел цензуры в ситуации с фильмом "Смерть Сталина" 12:42
Renault наладит производство нового купе-кроссовера в России 12:39
Жителя Прикамья задержали за убийство на первом свидании 12:30
В Подмосковье убили и сожгли троих бомжей 12:25
Вышел трейлер американского ремейка "Майора" Юрия Быкова 12:23
Кремль подтвердил встречу Путина и Нетаньяху 12:22
Вышел сокрушительный русский трейлер "Тихоокеанского рубежа 2" 12:10
Сибиряк притворился немым ради получения миллиона рублей 12:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто имеет право на ипотеку под шесть процентов
Кто имеет право на ипотеку под шесть процентов
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Как гаджеты меняют и упрощают нашу жизнь
Как гаджеты меняют и упрощают нашу жизнь
25.01.2018 12:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Учили" ударами по голове

В орловском социально-реабилитационном центре избили воспитанницу
Текст: Павел Арсеньев (Орел)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия №7479 (16)
Инцидент произошел в начале января, но известно о нем стало гораздо позже. Видео избиения 12-летней девочки появилось в Сети, после чего начались проверки.

Конфликт возник в стенах областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Девочки 2002, 2003 и 2004 годов рождения поставили жертву на колени и начали "учить", сопровождая слова ударами по голове, телу и снимая все это на телефон.

Так ее "наказали за необоснованные сплетни". Согласно предварительным данным, девочка рассказала воспитателю о том, что ночью три воспитанницы делали неприличные селфи. С ними провели беседу, и они затаили злобу на "ябеду".

Фото: Снимок с видео/Следственное управление Следственного комитета РФ по республике Бурятия/ТАСС
Как уберечь своих детей от агрессии в школе

Делать выводы соцработники не спешат, что неудивительно, поскольку начались кадровые чистки.

- Обнаружив на теле и лице ребенка следы побоев, воспитатели немедленно поставили в известность директора и подразделение по делам несовершеннолетних, - заверила глава облдепартамента соцзащиты населения, опеки и попечительства Ирина Гаврилина. - К счастью, у девочки нет травм внутренних органов. Угрозы ее жизни и здоровью не возникло. Однако у ребенка сильный стресс и огромная моральная травма. Из социального центра ее перевели в кризисный, где с ней работают психологи.

Виновные отчислены. По возрасту они не подпадают под уголовную ответственность, но по решению суда их на 30 суток поместили в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей при УМВД. Возможно, затем суд продлит срок изоляции. К слову, "арестованных" посетил детский омбудсмен региона Владимир Поляков.

Проверки идут во всех областных соцучреждениях для несовершеннолетних

- Девочки воспитываются в неполных и неблагополучных семьях, в которых нарушены детско-родительские отношения, на учете в органах ПДН не состоят, - пояснил он. - Вопрос соблюдения и восстановления прав и законных интересов всех несовершеннолетних участников происшествия взят под особый контроль.

Отреагировали и правоохранительные органы. Прокуратура нашла нарушения в действиях работников и внесла представление. В результате должностей лишились воспитатели, дежурившие в тот вечер. Кроме того, оцениваются действия и бездействие руководства центра. Региональное СУ СК возбудило уголовное дело по статье "Халатность".

Фото: Нина Рузанова/ РГ
Как подростки из Новосибирской воспитательной колонии стали артистами

- По данным следствия, работники центра не обеспечили безопасное пребывание ребенка, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Орловской области Юлия Дорофеева. - В результате старшие воспитанницы совершили в отношении малолетней противоправные действия, причинив ей физические и психические страдания.

Служебное расследование началось в облдепартаменте. Наказать могут чиновников, курировавших центр. Кроме того, проверки идут во всех областных соцучреждениях для несовершеннолетних.

- Подобные случаи нетипичны для социальных центров Орловской области, - уверен Владимир Поляков. - Мы будем держать на контроле вопросы, связанные с будущим пострадавшего ребенка и дальнейшей работой учреждения.

Все решения будут приниматься строго в интересах девочки, заверил он. Кроме того, детский обмудсмен провел беседы с воспитанницами, которые сейчас находятся в социально-реабилитационном центре, с сотрудниками и руководителями. Результаты огласке предавать не стали, но сообщили, что степень вины персонала уже определена.

Прямая речь

Юрий Савенков, начальник управления МВД России по Орловской области:

- В 2017 году за ненадлежащее содержание и воспитание детей в отношении родителей было возбуждено восемь уголовных дел и семь - за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений. В суды было направлено 42 материала на лишение или ограничение родительских прав.

Кстати

В Орловской области в ОВД на профилактическом учете состоит 513 несовершеннолетних, из них: 114 - за совершение общественно опасных деяний, 228 - в связи с совершением административных правонарушений, 18 - осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, 60 - освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта амнистии, 40 - обвиняемых по уголовным делам.

Главное сегодня

СМИ: В России планируется ужесточить наказание за фиктивный техосмотр
Курс доллара опустился до рекордных значений из-за дорожающей нефти
В Приморье установили имена моряков с пропавшего судна "Восток"
В Москве рынок "Садовод" загорелся во второй раз за неделю
Российские бомба и танк попали в список "супероружия современности"