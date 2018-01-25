Инцидент произошел в начале января, но известно о нем стало гораздо позже. Видео избиения 12-летней девочки появилось в Сети, после чего начались проверки.

Конфликт возник в стенах областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Девочки 2002, 2003 и 2004 годов рождения поставили жертву на колени и начали "учить", сопровождая слова ударами по голове, телу и снимая все это на телефон.

Так ее "наказали за необоснованные сплетни". Согласно предварительным данным, девочка рассказала воспитателю о том, что ночью три воспитанницы делали неприличные селфи. С ними провели беседу, и они затаили злобу на "ябеду".

Делать выводы соцработники не спешат, что неудивительно, поскольку начались кадровые чистки.

- Обнаружив на теле и лице ребенка следы побоев, воспитатели немедленно поставили в известность директора и подразделение по делам несовершеннолетних, - заверила глава облдепартамента соцзащиты населения, опеки и попечительства Ирина Гаврилина. - К счастью, у девочки нет травм внутренних органов. Угрозы ее жизни и здоровью не возникло. Однако у ребенка сильный стресс и огромная моральная травма. Из социального центра ее перевели в кризисный, где с ней работают психологи.

Виновные отчислены. По возрасту они не подпадают под уголовную ответственность, но по решению суда их на 30 суток поместили в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей при УМВД. Возможно, затем суд продлит срок изоляции. К слову, "арестованных" посетил детский омбудсмен региона Владимир Поляков.

Проверки идут во всех областных соцучреждениях для несовершеннолетних

- Девочки воспитываются в неполных и неблагополучных семьях, в которых нарушены детско-родительские отношения, на учете в органах ПДН не состоят, - пояснил он. - Вопрос соблюдения и восстановления прав и законных интересов всех несовершеннолетних участников происшествия взят под особый контроль.

Отреагировали и правоохранительные органы. Прокуратура нашла нарушения в действиях работников и внесла представление. В результате должностей лишились воспитатели, дежурившие в тот вечер. Кроме того, оцениваются действия и бездействие руководства центра. Региональное СУ СК возбудило уголовное дело по статье "Халатность".

- По данным следствия, работники центра не обеспечили безопасное пребывание ребенка, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Орловской области Юлия Дорофеева. - В результате старшие воспитанницы совершили в отношении малолетней противоправные действия, причинив ей физические и психические страдания.

Служебное расследование началось в облдепартаменте. Наказать могут чиновников, курировавших центр. Кроме того, проверки идут во всех областных соцучреждениях для несовершеннолетних.

- Подобные случаи нетипичны для социальных центров Орловской области, - уверен Владимир Поляков. - Мы будем держать на контроле вопросы, связанные с будущим пострадавшего ребенка и дальнейшей работой учреждения.

Все решения будут приниматься строго в интересах девочки, заверил он. Кроме того, детский обмудсмен провел беседы с воспитанницами, которые сейчас находятся в социально-реабилитационном центре, с сотрудниками и руководителями. Результаты огласке предавать не стали, но сообщили, что степень вины персонала уже определена.

Прямая речь

Юрий Савенков, начальник управления МВД России по Орловской области:

- В 2017 году за ненадлежащее содержание и воспитание детей в отношении родителей было возбуждено восемь уголовных дел и семь - за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений. В суды было направлено 42 материала на лишение или ограничение родительских прав.

Кстати

В Орловской области в ОВД на профилактическом учете состоит 513 несовершеннолетних, из них: 114 - за совершение общественно опасных деяний, 228 - в связи с совершением административных правонарушений, 18 - осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, 60 - освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта амнистии, 40 - обвиняемых по уголовным делам.