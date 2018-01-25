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25.01.2018 14:30
Рубрика: Происшествия
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В Подмосковье богослов погиб под поездом, спасая бездомного

Текст: Сергей Бабкин

В подмосковном Красногорске православный волонтер Георгий Великанов погиб под поездом, спасая бездомного. Об этом "РГ" сообщил руководитель службы "Милосердие" епископ Пантелеимон.

Фото: depositphotos.com
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Георгий Великанов спас мужчину от поезда на платформе Красногорская. Сам 35-летний богослов получил смертельные травмы. "Георгий был глубоким, светлым, добрым человеком, который интересовался и вопросами богословия, и непосредственно участвовал в делах благотворительности и милосердия, - сказал епископ Пателеимон. - Я знаю, что Георгий собирался стать священником. Выражаю глубокие соболезнования супруге, родителям, всем близким и друзьям".

В 2011-2012 годах Георгий работал в православной службе помощи "Милосердие", помогал инвалидам в психоневрологическом интернате, был певчим и алтарником Храма Всемилостивого Спаса в Митино. В молодом возрасте окончил богословский факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и много писал о православии.

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