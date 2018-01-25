В Подмосковье богослов погиб под поездом, спасая бездомного

В подмосковном Красногорске православный волонтер Георгий Великанов погиб под поездом, спасая бездомного. Об этом "РГ" сообщил руководитель службы "Милосердие" епископ Пантелеимон.

Георгий Великанов спас мужчину от поезда на платформе Красногорская. Сам 35-летний богослов получил смертельные травмы. "Георгий был глубоким, светлым, добрым человеком, который интересовался и вопросами богословия, и непосредственно участвовал в делах благотворительности и милосердия, - сказал епископ Пателеимон. - Я знаю, что Георгий собирался стать священником. Выражаю глубокие соболезнования супруге, родителям, всем близким и друзьям".

В 2011-2012 годах Георгий работал в православной службе помощи "Милосердие", помогал инвалидам в психоневрологическом интернате, был певчим и алтарником Храма Всемилостивого Спаса в Митино. В молодом возрасте окончил богословский факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и много писал о православии.