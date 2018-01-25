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25.01.2018 12:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье убили и сожгли троих бомжей

Текст: Сергей Бабкин

Тела троих бомжей были найдены во время тушения пожара в подмосковном Королеве. Следователи выяснили, что бездомных сначала убили, а потом сожгли.

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Преступление было совершено в одном из домов на улице Уткина, заявили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области. Тела были найдены в сгоревшем здании и во дворе. Выяснилось, что здесь часто собирались бомжи. Потерпевшие тоже водили сомнительные компании и постоянно выпивали. Эксперты выяснили, что они погибли не от огня, а от многочисленных травм.

Чтобы восстановить картину преступления, следователи назначили еще ряд исследований. По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

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