В полиции пообещали жестко пресекать нарушения на акциях протеста

Органы МВД будет жестко пресекать любые незаконные действия в ходе акций протеста, которые могут пройти перед президентскими выборами. Об этом на заседании коллегии столичной полиции заявил первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой.

Он отметил, что в МВД РФ "двумя руками за предоставленное Конституцией и федеральными законами права граждан на проведение шествий, митингов и демонстраций", однако в полиции "абсолютно жестко должны подходить и пресекать нарушения этих законов".

Москва традиционно станет, по его словам, центром притяжения и внимания в этом смысле.

Как напоминает РИА Новости, похожее заявление ранее сделали и в Росгвардии, пообещав "действовать жестко, но в пределах и рамках законодательства".

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.