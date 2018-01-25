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25.01.2018 18:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В полиции пообещали жестко пресекать нарушения на акциях протеста

Органы МВД будет жестко пресекать любые незаконные действия в ходе акций протеста, которые могут пройти перед президентскими выборами. Об этом на заседании коллегии столичной полиции заявил первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой.

Он отметил, что в МВД РФ "двумя руками за предоставленное Конституцией и федеральными законами права граждан на проведение шествий, митингов и демонстраций", однако в полиции "абсолютно жестко должны подходить и пресекать нарушения этих законов".

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Москва традиционно станет, по его словам, центром притяжения и внимания в этом смысле.

Как напоминает РИА Новости, похожее заявление ранее сделали и в Росгвардии, пообещав "действовать жестко, но в пределах и рамках законодательства".

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.

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