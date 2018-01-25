В Воронеже школьница на ходу выпала из автобуса

Воронежская полиция начала проверку инцидента с 12-летней девочкой, сломавшей ногу после падения из автобуса. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около восьми часов утра в четверг. При посадке в "маршрутку" школьницу зажало дверьми, о чем сообщили водителю. Автобус уже начал движение от остановки и открыл двери на ходу. Девочка выпала на дорогу, затем ее доставили в травмпункт областной детской больницы, где диагностировали перелом ноги и госпитализировали.

- Водитель автобуса с места происшествия уехал, его разыскивают, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД. По их словам, мать пострадавшей не сразу обратилась в полицию, поэтому детали инцидента еще устанавливаются.