В Воронеже загорелся завод мороженого

Семь пожарных расчетов выехали на тушение возгорания на воронежском хладокомбинате, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 8.42. По предварительной информации, эпицентр пожара находится в хранилище опилок. Данных о пострадавших пока нет.

Столб дыма над центром города немедленно привлек внимание воронежцев. В соцсетях появились первые фото и видео с места пожара.

Воронежский хладокомбинат относится к объектам повышенной опасности, поскольку в его рефрижераторах используются значительные объемы аммиака.