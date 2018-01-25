Восстановлена остановка на месте ДТП на Проспекте Мира

На Проспекте Мира восстановили остановку, в которую накануне врезался внедорожник. Сообщение об этом опубликовано в официальном Twitter департамента транспорта.

Напомним, страшное ДТП произошло вчера вечером неподалеку от станций метро "Проспект Мира". Водитель джипа, не справившись с управлением, вылетел в остановку наземного транспорта, разрушив павильон. Погиб пассажир этой машины, трое человек ранены - еще один пассажир и двое людей, стоявших на остановке.

Сейчас, как сообщает дептранс, павильон на остановке "Банный переулок" восстановлен, остановка работает в штатном режиме. Здесь останавливаются автобусы №м2,м9,85,379,903,Н6 и троллейбусы № 14.