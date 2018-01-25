В Иванове задержан подозреваемый в убийстве трех человек

Росгвардия в Иванове задержала подозреваемого в убийстве трех человек, который несколько дней скрывался на теплотрассе и привел сыщиков к телу еще одного погибшего, сообщил руководитель пресс-службы регионального УМВД Владислав Радостин.

Жестокое убийство в частном доме на улице Кольцова в Иванове произошло в новогоднюю ночь. Тела 47-летнего хозяина дома, его подруги и гостя полицейские обнаружили 1 января. Уже на следующий день в розыск объявили 37-летнего подозреваемого. Задержать его силовикам удалось рано утром 25 января в районе центрального рынка в областном центре.

- Почти месяц он скрывался от правоохранительных органов, выбрав в качестве убежища теплотрассу, - сообщили в МВД.

Вскоре после задержания мужчина признался, что в местечке Сортировка, где он скрывался от преследователей последние несколько дней, находится еще одно мертвое тело.

Когда оперативники выехали на указанное место, то действительно обнаружили там останки бездомного человека, а рядом с ним - личные вещи, резной металлический половник и антикварный набор чертежника. Оперативники предположили, что усопший промышлял мелкими кражами и его тело мужчины пролежало в теплотрассе длительное время - возможно, несколько месяцев. Обстоятельства гибели теперь предстоит выяснить судмэдэкспертам и следователям.